Mauro quer ampliar parcerias com mais jovens no trabalho

O Paraná foi o Estado do Sul que mais gerou empregos na faixa etária de 18 a 29 anos em 2022, de acordo com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência. Foram 83.972 colocações no mercado. Para ampliar ainda mais os números relacionados à empregabilidade de jovens, a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda começou a buscar parceiros para ações voltadas a este segmento.

Além de diversos convênios já existentes, também será formalizada uma nova parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-PR). Nesta quarta-feira (8), o secretário Mauro Moraes, e o presidente do CIEE-PR, Antoninho Caron, conversaram sobre a assinatura de um protocolo de intenção pelo órgão estadual e a instituição.

O foco deste trabalho conjunto é o encaminhamento de estudantes de 14 a 24 para estágios ou vagas de emprego, ampliando a participação dessa faixa etária no mercado – estágio é um requisito importante para a maioria das empresas.

“Estamos em diálogo com várias bancas formadoras e qualificadoras de jovens, inclusive com as que já possuímos parceria, para intensificarmos ações que ampliem ainda mais a participação de jovens paranaenses no mercado de trabalho”, explica Moraes. “A Secretaria possui parcerias em programas de qualificação profissional, que auxiliam o Paraná a manter sua posição em rankings de empregabilidade”.

O presidente do CIEE-PR apresentou ao secretário dados técnicos, mostrando que a instituição já beneficiou mais 25 mil adolescentes e jovens do Estado com encaminhamento a estágios e empregos, ou com iniciativas como Jovem em Ação e Família em Ação, que incentivam o protagonismo das novas gerações, resultando na geração de emprego e renda.

PROGRAMAS EM ANDAMENTO – Um exemplo de programa em andamento é o Carretas do Conhecimento, parceria entre Governo do Estado, Volkswagen e Senai-PR, que desde 2019 oferta cursos de qualificação profissional em cidades paranaenses através de escolas móveis. Para este ano, o programa contará com investimento de R$ 2,2 milhões para atingir um número ainda maior de paranaenses. Desde sua criação, o programa levou qualificação profissional a 172 localidades do Paraná. Foram 9.020 alunos formados.

Outra iniciativa é o Recomeça Paraná, criado como estratégia para retomada econômica no pós-pandemia, em 2022, já está em sua terceira etapa, disponibilizando cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de comércio e serviços, e também de Educação de Jovens e Adultos (EJA), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Foi desenvolvido, também, o projeto piloto do programa Qualifica Paraná, que tem foco na área industrial e a parceria com o Senai-PR. Na primeira edição foram disponibilizadas 420 vagas para Curitiba e Região Metropolitana, em 25 cursos gratuitos, com aulas entre novembro e dezembro de 2022. Foram ofertados cursos de elétrica automotiva, instalações elétricas, manutenção de motos e mecânica automotiva, mecânica industrial, soldagem e automação(Fotos: Winícius Reis).