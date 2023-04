Medição mostra evolução de duplicação

Os projetos para redução dos impactos ambientais na obra de duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469), em Foz do Iguaçu, foram o destaque da última medição, realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A construção das passa-faunas saltou de 18% para 38%, enquanto os projetos de melhorias ambientais ultrapassaram 52% de conclusão. Serão três corredores para passagens de animais de um lado para o outro da rodovia, sendo duas passa-faunas – de 46m e 65m de comprimento –, ambas no formato de galeria celular, no qual a travessia dos animais é realizada por baixo da rodovia. A nova Ponte do Rio Tamanduá também terá um vão livre, funcionando como meio de deslocamento da fauna.

A execução das obras com menor impacto ao meio-ambiente possível é uma premissa da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL). Por isso, desde o início do canteiro de obras em setembro de 2022, o foco dos trabalhos está voltado principalmente para os projetos ambientais. O DER/PR também realiza o manejo da fauna e controle de atropelamentos, além de monitoramento arqueológico.

Outros serviços que estão avançando significativamente são as obras de arte especiais (OAEs), alcançando 16%, segundo a medição. Serão cinco OAEs no total, sendo quatro viadutos e uma ponte sobre o Rio Tamanduá. Somando serviços de terraplanagem, pavimentação, implantação de calcadas, ciclovias, iluminação e sinalização, a obra está com um total de 9,65% de conclusão.

Os viadutos estão sendo construídos no km 2+260 (frente ao Condomínio Ritz Cataratas), km 3+970 (acesso ao bairro Remanso) e km 7+640 (próximo ao Movie Cars). A obra também terá um viaduto de acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, localizado no km 6+760, com implantação de segmentos de vias marginais para ordenação do tráfego local. Os retornos serão realizados por baixo dos viadutos dos kms 2+260, 3+970, 6+700 e 7+640 além de um retorno em nível no km 8+585.

Já foram iniciados trabalhos em 7,12 km dos 8,7 km que serão duplicados da BR-369, entre o portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu até trevo de acesso à Argentina. O investimento na Rodovia das Cataratas é R$ 129,66 milhões, fruto de uma parceria entre governo estadual, por meio da SEIL, governo federal e a Itaipu Binacional, com a hidrelétrica responsável pelos recursos. O prazo de entrega é março de 2024.

O projeto prevê duplicação da rodovia com alargamento para os dois lados, ocupando toda a faixa de domínio até o acesso ao Parque Nacional do Iguaçu. Sendo duas pistas por sentido, com 3,60 m de largura cada faixa, separadas por barreira de concreto com largura total de 0,61 m e acostamento interno com 0,60 m de largura e acostamentos externos com 2,00 m de largura. Já as vias marginais terão uma pista de rolamento com 7,00 m, passeios com 1,60 m e ciclovias bidirecional com 3,00 m ao nível da pista ou, passeios compartilhados com largura média de 3,00 m.