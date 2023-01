Modernização da iluminação pública em 4 cidades do NP

A iluminação pública de 20 municípios paranaenses está passando por um processo de modernização com o incentivo do Programa de Eficiência Energética da Copel. São 15 projetos em fase de conclusão e outros cinco em andamento, resultado de duas chamadas públicas abertas pela concessionária de energia nos últimos anos para financiar ações de combate ao desperdício de energia. O valor destinado a melhorias na iluminação pública soma R$ 36 milhões repassados a fundo perdido para os municípios que tiveram seus projetos aprovados.

Um exemplo é a cidade de Cambará, no Norte Pioneiro, que teve propostas aprovadas nos dois editais e está trocando mais de 90% dos pontos de iluminação da cidade por lâmpadas LED. O primeiro projeto, em fase de conclusão, trocou 2.251 pontos de iluminação, e o segundo, já contratado e em fase de compra de materiais, fará a substituição de 1.298 pontos de iluminação pública.

Após a finalização dos dois projetos, o município terá uma economia anual de 2.984,11 MWh de energia, o suficiente para abastecer uma cidade inteira com 2 mil habitantes. Como a iluminação pública é acionada no início da noite, outro benefício compartilhado é a redução de demanda no chamado horário de ponta: serão 652,21 kW liberados para o sistema no período do dia em que há maior consumo simultâneo de energia.

O investimento total realizado pela Copel no município será de aproximadamente R$ 3,5 milhões, possibilitando a troca das antigas lâmpadas de vapor de sódio, vapor de mercúrio e mistas por lâmpadas LED, mais modernas e econômicas. Além da economia de energia, os projetos também têm um importante benefício ambiental, com a redução da emissão de 408,82 toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera.

O prefeito do município destaca os ganhos, que vão desde uma melhor qualidade da iluminação até a economia na conta de luz do município, que, segundo ele, deve ter uma redução da ordem de 30 a 40%. “O primeiro fator positivo é que você melhora a qualidade da iluminação pública, e a partir de um segundo momento a economia financeira, que é transferida à população. Uma boa iluminação pública reverte em qualidade de vida para as pessoas, por isso somos gratos por essa oportunidade aberta pela Copel”, relata.

OUTROS PROJETOS – Assim como Cambará, também tiveram projetos aprovados e estão concluindo a troca de equipamentos da iluminação pública as cidades de Andirá, Assis Chateaubiand, Bandeirantes, Balsa Nova, Campina da Lagoa, Campina Grande do Sul, Carlópolis, Corbélia, Fernandes Pinheiro, Mandaguaçu, Porto Rico, Tibagi, Santa Izabel do Ivaí, Santa Tereza do Oeste e Tapejara. Outros municípios selecionados estão em fase de licitação ou execução dos serviços, como é o caso de Francisco Beltrão, Santo Antônio da Platina, Mandaguari e Irati.

E já há novos projetos previstos para iniciar. Recentemente, a Copel divulgou o resultado de sua última chamada pública de projetos, cujos contratos serão formalizados após homologação pela Aneel. Nesta ocasião, foram aprovadas as propostas submetidas Jandaia do Sul, Mallet, Porecatu, São José dos Pinhais e São Mateus do Sul, que receberão ao todo aproximadamente R$ 9,5 milhões para financiar os trabalhos.

NOVA OPORTUNIDADE – Até o dia 17 de março, estão abertas as inscrições da Chamada Pública 006/2022, que oferece R$ 30 milhões para o financiamento de projetos de eficiência energética.

Podem inscrever-se órgãos do poder público e municípios que queiram tornar mais eficiente sua iluminação pública; e ainda prestadores de serviços públicos e propriedades rurais, áreas comuns de condomínios, clientes comerciais e industriais. Caso haja dúvidas sobre o edital, até o dia 15 de fevereiro, O Programa de Eficiência Energética é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).