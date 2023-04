Municipalizado parte da PR-439 em Santo Antônio da Platina

De quase dois quilômetros até o bairro Colorado

O governador do Paraná Ratinho Júnior sancionou a municipalização de um trecho – chamado de Rodovia Benedito Lúcio Machado – de quase dois quilômetros da PR-439 em Santo Antônio da Platina.

A transferência ao município será na extensão entre o trevo do cruzamento da BR-153 até um pouco à frente da entrada do Jardim Colorado. A solicitação feita pelo prefeito José da Silva Coelho Neto, em 2021, foi atendida através de decreto do governador, publicado no dia 17 deste mês.

A municipalização dará ao município condições de regularizar imóveis já existentes e possibilita a construção de obras na área considerada não edificante antes do decreto. De acordo com o prefeito, a municipalização também era necessária devido a evolução urbanística que houve no trecho, proporcionando a administração municipal o atendimento eficiente na via, que possui um movimento urbano intenso.

Entre um dos primeiros projetos adiantado pelo prefeito Zezão para o local, está a previsão de instalação de uma faixa elevada para dar mais segurança aos pedestres e principalmente aos alunos da Escola Municipal Ercílio Custódio, que fica próxima ao local.

A municipalização contou com o apoio do secretário estadual de Infraestrutura e Logística Sandro Alex e do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.