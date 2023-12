2024: Norte Pioneiro venderá mais de 6,1 milhões em alimento

Nove cooperativas através do programa Compra Direta

Treze associações e cooperativas da agricultura familiar de 13 cidades do Norte Pioneiro foram selecionadas na terça-feira, 26, pelo programa Compra Direta, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, para fornecer alimentos, na ordem de R$ 6,1 milhões, à rede socioassistencial, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e hospitais e centros de assistência social na região.

“O Compra Direta, o Coopera Paraná e o Leite das Crianças são três programas estaduais, de referência, que adquirem alimentos da agricultura. Neste mês de dezembro, foram habilitadas 207 associações e cooperativas em dois programas (Compra Direta e Coopera Paraná) para compra de R$ 95 milhões em alimentos”, disse o deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) que representa a região na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado.

Da base de parlamentar, no Compra Direta foram selecionadas ainda a Associação da Agricultura Familiar de Colorado (R$ 29.085,88), a Associação de Produtores de Moreira Sales (R$ 726.951,62) e a Cooperativa Mista de Desenvolvimento da Agricultura Familiar de Rebouças (R$ 1.684.247,24).

No total, os produtores da agricultura de nove cidades representadas por Romanelli – Cambará, Colorado, Japira, Moreira Sales, Ribeirão Claro, Rebouças, Santo Antônio da Platina, Sapopema e Sertaneja – poderão vender R$ 3,2 milhões em alimentos para o Compra Direta.

Mesorregião – Da Amunorpi, foram selecionadas a Associação Cambaraense de Agricultores Familiar (R$ 151.741,12), Cooperativa de Produtos e Comércio de Agricultores Familiares de Ibaiti (R$ 831.155,80), Cooperativa de Produção Orgânica da Agricultura Familiar do Norte do Paraná/Ibaiti (R$ 801.720,44), Associação Agropecuária de Jacarezinho (R$ 1.038.377,92).

E ainda a Associação dos Produtores da Microbacia do Pico Agudo de Japira (R$ 726.951,62), Cooperativa dos Produtores de Frutas, Olericultura e do Norte Pioneiro/Pinhalão (R$ 176.799,52), Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro (R$150.089,92), e Associação Platinense dos Agricultores Familiares de Santo Antônio da Platina (R$261.596,48).

Da Amunop, a seleção atendeu a Associação dos Agricultores Familiares de Santa Cecília do Pavão e Nova Santa Barbara (R$ 48.353,76), Cooperativa da Agricultura Familiar de São Jerônimo da Serra (R$ 890.686,78), Cooperativa de Processamento Alimentar e Agricultura Familiar de Sapopema (R$ 25.712,62), Associação de Agricultores de Sertaneja (R$ 59.572,64) e Associação dos Produtores Orgânicos da Região de Londrina/Uraí (R$ 1.034.434,98).

Alimentos – No total, o programa prevê 59,5 milhões para 179 cooperativas e associações da agricultura familiar de todas as regiões do Paraná. Serão comprados alimentos diversificados, como arroz, complementos, farinhas, feijão, frutas, hortaliças, legumes, ovos, pão, polpas e sucos, totalizando 6.501 toneladas para um período de 12 meses. O início da entrega dos produtos está previsto para o final de janeiro de 2024.

As compras, segundo a Secretaria da Agricultura, fortalecem circuitos locais e regionais, além das redes de comercialização. Também valorizam a biodiversidade e a produção orgânica, incentivam hábitos alimentares saudáveis e estimulam o cooperativismo e o associativismo.

O Compra Direta Paraná foi criado na pandemia, em 2020, e possibilita a operacionalização de uma única chamada pública para aquisição de 64 itens alimentícios e o atendimento a todas as entidades beneficiárias, em um único processo. Os produtos orgânicos têm valorização em 30% na compra.