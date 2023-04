Poço artesiano será construído em SAP

Lideranças também reivindicam recursos na secretaria de Cidades

O prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto, o professor Zezão, esteve na última terça-feira, 04, em Curitiba onde recebeu da Sanepar a Ordem de Serviço assinada para a construção de um novo poço artesiano para o município, um investimento de mais de R$5,8 milhões.

Assinatura foi feita pelo presidente Sanepar, Claudio Stabile, durante a visita do prefeito à sede da companhia. A construção tem previsão para iniciar ainda no primeiro bimestre deste ano na divisa com Barra do Jacaré. A expectativa , segundo Zezão, é que o novo poço auxilie na reserva de abastecimento de água potável para Santo Antônio da Platina, evitando futuros racionamentos no abastecimento.

Acompanhado do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, dos secretários municipais de Planejamento Alexandre Levatti e de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza e do chefe de gabinete Benedito Miranda, o prefeito Zezão também levou ao chefe da companhia outras questões relacionadas a rede de esgoto do município como a implantação no bairro João Furtado, obra avaliada em mais de R$500 mil. Foi tratado também das obras de mais de R$25 milhões que estão em andamento para o aumento da eficiência e capacidade da estação de tratamento de esgoto localizado no bairro rural Boi Pintado, trabalho que já está em execução e tem previsão de término para o início de 2024.

O prefeito também solicitou ao presidente da Sanepar o atendimento a alguns pontos da cidade que ainda não tem a rede de esgoto instalada. Atualmente Santo Antônio da Platina possui 91% da cidade atendida pela rede de esgoto e o objetivo da administração municipal é que com investimentos da Sanepar, o município possua 100% da rede de esgoto concluída.

Secretaria das Cidades: asfalto e desenvolvimento sustentável

Na sua visita à capital, o prefeito professor Zezão também esteve na Secretaria Estadual das Cidades (Secid) solicitando o aporte de recursos de aproximadamente R$3 milhões para a pavimentação do Parque Alvorada, bairro no qual os projetos já estão totalmente aprovados pela Secid e aguardando recursos para sua licitação.

O chefe do executivo solicitou também a aprovação e liberação de recursos na ordem de R$470 mil para licitação do projeto “Meu campinho”, que prevê a construção de um campo de Futebol Society e quadra poliesportiva destinadas na área próxima pista de skate que está sendo construída no Jardim Colorado.

Um projetor inovador de desenvolvimento urbano sustentável chamado “Santo Antônio da Platina Race to Zero” (Caminho a Zero) também foi entregue pelo prefeito ao Secretário das Cidades Eduardo Slaviero Pimentel.

O projeto consiste em um plano municipal de desenvolvimento sócio ambiental que passará a ser adotado pela prefeitura, priorizando medidas ambientais, tecnológicas e sustentáveis em todos os seus projetos. Entre os destaques está auto-suficiência em geração de energia pela administração municipal, transformação digital para comunidades carentes e propostas que adéquem o município a cumprir com metas de redução de carbono.

“A evolução tecnológica é um dos pré requisitos necessários para qualquer município se desenvolver na era da globalização. As startups, utilizando essas tecnologias, trazem para a nossa realidade essa possibilidade de desenvolvimento rápido e poderoso e com isso muitos benefícios. Pensando nisso, nós assumimos o compromisso com o desenvolvimento sustentável e seremos pioneiros na implementação de um dos maiores projetos de descarbonização já existentes” explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza, que esteve acompanhando o prefeito durante a reunião na Secid.