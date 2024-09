Orçamento de S. A. da Platina É de R$ 207,6 MILHÕES PARA 2025

Atualmente, são R$ 47,5 milhões de obras em andamento

Aconteceu Audiência Pública no Legislativo de Santo Antônio da Platina, nesta segunda-feira, dia dois, sobre o Orçamento do município para o exercício de 2025. Na ocasião, exibidos PPA, LDO e LOA.

Participaram secretários municipais, incluindo os de Orçamento e Programação, André Prado, e de Gestão, Joubert Brito. O orçamento é de R$ 207.653.000,00.

Uma das obras é escola, de R$ 6,5 milhões, com recursos próprios nas ruas Tiradentes e Benjamin Constant (vídeo abaixo) com previsão de inauguração em novembro ou dezembro.

O orçamento detalha a distribuição dos recursos de uma cidade em programas e obras de governo. Estão previstos pagamentos, por exemplo, dos salários dos servidores e da manutenção da estrutura física.

A população participa da elaboração das mesmas de forma direta e indireta, visto que quem elabora (Poder Executivo) e aprecia (Poder Legislativo) as peças orçamentárias são políticos eleitos pelo voto popular; e de forma direta através de mecanismos previstos para tal fim.

Plano Plurianual (PPA): é um planejamento de médio prazo, que deve ser realizado por meio de lei. Nele, são identificadas as prioridades para o período de quatro anos e os investimentos de maior porte.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): estabelece as regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do ano seguinte. Também determina o nível de equilíbrio geral entre receitas e despesas, traça regras para as despesas públicas, autoriza o aumento de despesas com pessoal, disciplina o repasse de verbas da União para estados, municípios e entidades privadas, e indica prioridades de financiamento pelos bancos públicos.

Lei Orçamentária Anual (LOA): prevê todas as receitas e fixa todas as despesas do governo municipal, com prazo de vigência anual. Quem propõe a lei é sempre o chefe do poder Executivo. Deve ser elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), contendo o demonstrativo da compatibilização da programação dos orçamentos.

Após a apresentação para averiguar sugestões, será feito o Projeto de Lei para a votação dos vereadores. A data da sessão ainda não foi marcada.