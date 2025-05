Paraná atinge a menor taxa de DESEMPREGO

Com apenas 3,3% da população desocupada, o Paraná atingiu a menor taxa de desemprego da sua história de acordo com os dados do quarto trimestre de 2024 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice recorde foi alcançado após o Paraná registrar uma redução de 0,7% na taxa de desocupação em relação ao terceiro trimestre de 2024, a maior queda trimestral no índice em todo o Brasil, ao lado de Minas Gerais.

“O emprego é o melhor programa social que existe. Gera renda para as famílias, com dignidade e autonomia”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Hoje o Paraná vive uma situação de pleno emprego, o que se reflete em vários outros índices recordes de desenvolvimento social. Esta marca é fruto de um excelente ambiente de negócios que estamos conseguindo fomentar no Estado e que tem atraído um volume inédito de investimentos”, afirmou.

SUPERA RECORDE – A série histórica do IBGE teve início em 2012, e o índice confirmado pela atual pesquisa supera um recorde que durava desde o quarto trimestre de 2014, quando a taxa de desocupação chegou a 3,8%.

Os dados recentes, no entanto, já mostravam uma melhora gradual no cenário ao longo dos últimos anos. Desde 2019, por exemplo, a taxa de desemprego foi reduzida em dois terços, caindo de 9% para os atuais 3,3%.

“Este recorde é um reflexo direto das ações eficazes que o Governo do Estado tem implementado para atrair investimentos e qualificar a mão de obra paranaense. O Paraná tem um enorme potencial de crescimento e estamos investindo em todas as regiões do Estado para gerar novas oportunidades de emprego e renda para os paranaenses”, afirmou o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

Na comparação com os outros estados brasileiros, o Paraná chegou a quarta menor taxa de desocupação do Brasil, atrás somente de Mato Grosso (2,5%), Santa Catarina (2,7%) e Rondônia (2,8%), ultrapassando o Mato Grosso do Sul (3,7%), que na PNAD anterior ainda tinha um índice mais baixo.

O Paraná ainda segue com uma taxa melhor do que estados como Minas Gerais (4,3%), Rio Grande do Sul (4,5%), Goiás (4,8%), São Paulo (5,9%) e Rio de Janeiro 8,2%). Na média, o Brasil registrou um índice de desocupação de 6,2%, com queda de 0,2% na taxa entre o terceiro e o quarto trimestre de 2024, segundo o IBGE.

Em números absolutos, o total de desempregados também é o menor valor da história. Eram 206 mil pessoas desocupadas no final do ano de 2024, de acordo com a PNAD Contínua. São 47 mil pessoas a menos do que o registrado no trimestre imediatamente anterior.

FORMAIS – O total de pessoas ocupadas no Estado também é recorde segundo o histórico da pesquisa. São 6,1 milhões de trabalhadores ocupados com mais de 14 anos, cerca de 91 mil a mais do que o registrado no terceiro trimestre de 2024. Deste total, 79,6% são trabalhadores formais no setor privado, com carteira assinada.

O índice é o quarto melhor do Brasil, atrás apenas de Santa Catarina (87,9%), São Paulo (81,2%) e Rio Grande do Sul (79,9%). A taxa também está acima da média nacional, que é de 73,4%.

Taxa de desemprego no Brasil:

Mato Grosso – 2,5%

Santa Catarina – 2,7%

Rondônia – 2,8%

Paraná –3,3%

Brasil – 6,2%

Queda no desemprego entre 3º trimestre e 4º trimestre de 2024:

Paraná – queda de 0,7%

Minas Gerais – queda de 0,7%

Rio Grande do Sul – queda de 0,6%

Brasil – queda de 0,2%

Taxa de desemprego nos últimos terceiros trimestres:

4º trimestre de 2024 –3,3%

4º trimestre de 2023 – 4,7%