Paraná é líder de empregos no Sul

E o quarto em todo o país segundo dados oficiais

O Paraná gerou 100.283 empregos com carteira assinada de janeiro a setembro de 2023, o que representa o primeiro melhor saldo de postos de trabalho na região Sul e o quarto em todo o país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho em Emprego divulgados no início desta semana.

O saldo é a diferença entre admissões (1.376.960) e demissões (1.276.677). Desde o início do ano, o Paraná se mantém entre os primeiros no ranking nacional, perdendo apenas para os estados mais populosos como São Paulo (433.962), Minas Gerais (183.414) e Rio de Janeiro (123.028). No mês de setembro, especificamente, o Paraná registrou 9.046 novos postos de trabalho.

Entre os estados da Região Sul, o Paraná manteve a liderança de empregos gerados de janeiro a setembro. Santa Catarina encerrou o período com saldo de 82.591 empregos e o Rio Grande do Sul com 54.115 novos postos de trabalho.

Para o secretário estadual do de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a permanência do Paraná nas primeiras colocações no ranking nacional de saldo de empregos indica direções importantes para o Estado encerrar 2023 com com um saldo superior aos 118.149 novos postos de trabalho formais criados em 2022.

“No acumulado do ano, o Paraná manteve uma importante posição, se compararmos com os resultados de estados muito mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os estados da Região Sul, seguimos na liderança, com uma vantagem de até 20 mil novos empregos em relação ao segundo colocado”, destaca Moraes.

SETORES – A atividade econômica com melhor desempenho de janeiro a setembro 2023 no Paraná foi a de serviços, com 56.684 novas vagas. A indústria esta na segunda posição no acumulado do ano com um saldo positivo de 14.494 vagas, seguida por construção (13.552), comércio (11.462) e agropecuária (4.092).

No mês de setembro, todos os setores também tiveram saldo positivo, liderados por serviços, com 3.953 novos postos de trabalho, e comércio, com 2.500 novas vagas. O setor da indústria criou 1.282 novos empregos, a construção teve 1.182 novas vagas, enquanto a agropecuária registrou um saldo positivo de 123 postos de trabalho.

MUNICÍPIOS – No recorte municipal, Curitiba foi a cidade com maior saldo positivo de vagas de emprego entre janeiro e setembro. Foram 15.285 novos postos formais. Londrina (6.692), São José dos Pinhais (6.197), Maringá (5.914), Cascavel (3.884), Pinhais (3.318), Ponta Grossa (3.281), Toledo (2.706), Foz do Iguaçu (2.437), Colombo (2.376) e Assis Chateaubriand (1.956) aparecem na sequência.

No mês de setembro, os principais empregadores, em volume, foram Maringá (816), São José dos Pinhais (687), Curitiba (587), Ponta Grossa (489), Toledo (439) e Pinhais (419).