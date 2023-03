Paraná emprega 3,6 mil mulheres na Rede Sine e lidera ranking nacional

“Excelente desempenho reflete compromisso do governo estadual em programas, projetos e ações voltadas às oportunidades de emprego e renda”

A Rede Sine estadual, que concentra as Agências do Trabalhador e postos avançados, colocou no mercado formal de trabalho 3.619 mulheres em janeiro , um aumento de 16% em relação ao mesmo período em 2022, com 3.119.

O número de mulheres empregadas no primeiro mês do ano representa 32,25% dos 11.223 empregos ocupados por elas em todo o País em janeiro via rede Sine nacional. Com este resultado, o Paraná mantém seu lugar no topo do ranking de empregabilidade dentro deste recorte, com uma vantagem de 178,60% sobre o segundo colocado, o Ceará, com 1.299 colocações, e 218,29% superior ao terceiro, São Paulo, que registrou 1.137 vagas formais no mesmo período. Minas Gerais e Rio de Janeiro registraram, respectivamente, 527 e 70 vagas ocupadas por elas.

No comparativo entre os estados da região Sul, o Paraná empregou 380,95% mais mulheres que o Rio Grande do Sul (950) e 1.302,7% a maios que Santa Catarina (258).

“O excelente desempenho do Paraná em relação aos estados do Sul e também no comparativo com outras regiões mais populosas, como o Sudeste, refletem o compromisso do Governo do Estado em tratar com prioridade os programas, projetos e ações voltados a ampliar as oportunidades de emprego e renda para mulheres”, afirma o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

No recorte etário, a quantidade de jovens entre 18 e 29 anos encaixadas em vagas de emprego no Paraná representou 35,84% do total de mulheres empregadas em janeiro. De todas as 4.407 mulheres nessa faixa empregadas durante o primeiro mês do ano, 1.938 estão no Paraná. O Estado do Ceará aparece em segundo com 759 colocações, seguido por São Paulo, com 439 de encaixes na mesma faixa de idade.

O Paraná foi o estado que mais empregou mulheres em 2022 no Sul do País, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) – o recorte é diferente porque nesse caso é o saldo entre contratações e demissões, e não apenas contratações.

Foram criados 67.185 postos de trabalho formais para elas, o que representa 56,86% de todas as 118.149 colocações com carteira assinada registradas no Estado durante o ano passado. Em 2021, as mulheres foram responsáveis por 51,43% das vagas geradas no Paraná, um crescimento de mais de cinco pontos percentuais entre os dois anos.