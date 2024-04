Paraná faz de Marlon BONILHA Cidadão Benemérito (assista)

Mais alta honraria que o Poder Legislativo concede aos cidadãos paranaenses

O empresário Marlon Bonilha, diretor-presidente do grupo Pro Tork, líder sul-americano na produção de motopeças e a maior produtor mundial de capacetes para motociclistas, é o mais novo Cidadão Benemérito do Estado do Paraná. A homenagem foi entregue na noite desta segunda-feira (22), no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, em uma emocionante solenidade, prestigiada por amigos, familiares e autoridades.

“É um orgulho para o Paraná. Ele representa uma empresa genuinamente paranaense, que conheci ainda no início dessa trajetória”, afirmou o vice-governador Darci Piana, ao participar da sessão solene. Piana enalteceu o crescimento contínuo do grupo e da produção da fábrica, localizada no Norte Pioneiro: “Hoje, eles estão carregando mais de 25 mil capacetes de moto/dia”, exemplificou.

Durante a sessão solene o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que presidiu a cerimônia, falou, igualmente, sobre a contribuição do grupo para o Paraná, “que cada ano tem uma atuação melhor”, frisou. “O Marlon Bonilha é o símbolo do empreendedorismo”, acrescentou.

Segundo Romanelli, a cada crise, o grupo se supera no seu pioneirismo, e ainda dá sempre grandes contribuições em ações sociais. O parlamentar garantiu ainda que a homenagem concedida hoje deve ser estendida a todos os familiares, pelo exemplo que dão para a região.

O empreendedorismo de Bonilha foi enfatizado, igualmente, pelo secretário estadual Guto Silva, de Planejamento (SEPL). O título foi proposto em 2022 por ele, quando era deputado, “em reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados ao nosso Estado”. De acordo com o secretário, o grupo transformou essa região do Paraná, alavancando o desenvolvimento.

“Eles geram seis mil empregos diretos e têm uma história que se confunde com o Paraná, um estado que está em constante crescimento”, observou. O deputado Moacyr Fadel (PSD), proponente da sessão solene também ressaltou o trabalho de Marlon Bonilha para o desenvolvimento da economia do estado: “É uma grande honra poder homenagear um cidadão paranaense que tem uma atuação tão importante para o nosso estado, levando o nome do Paraná para o mundo, gerando emprego e renda e, principalmente, contribuindo com a comunidade”, frisou.

Pioneirismo – Fundador do grupo Pro Tork, que começou em Curitiba e hoje vende para mais de 50 países, o empresário Altair Lozano Bonilha, pai do homenageado, externou a satisfação de ver o filho Marlon recebendo o título de Cidadão Benemérito. “É um orgulho muito grande de ver o empenho, a continuidade do trabalho”, disse.

Altair Bonilha, ao lado de familiares, iniciou as atividades do grupo em Curitiba há cerca de 30 anos, transferido o empreendimento para Siqueira Campos, sua cidade natal. Instalada na cidade que tem cerca de 23 mil habitantes e fica na região do Norte Pioneiro, a empresa de motopeças, a maior da América Latina, gera sozinha mais de 6 mil empregos.

“Essa homenagem é uma forma de mostrar o trabalho que desenvolvemos, gerando empregos e contribuindo para o crescimento do Paraná”, afirmou o empresário Marlon Bonilha, novo Cidadão Benemérito. Ele agradeceu a honraria e garantiu ser de grande importância o apoio que os empresários paranaenses recebem do Governo do Estado, e também dos deputados estaduais.

Marlon participa de competições esportivas, e como piloto de motos é dono de vários títulos, e atualmente lidera o Campeonato Brasileiro de Big Trail.

Prestigiaram também a solenidade o deputado Alexandre Curi (PSD), primeiro-secretário da Assembleia; o desembargador José Gomes Aniceto; o prefeito Luiz Henrique Germano e o vice-prefeito César Leite dos Santos, o Paulão, de Siqueira Campos; familiares e amigos.

“O Paraná tem um potencial gigantesco e seria um bom ambiente para prospecções futuras de empresas como a BRP. O estado tem em Siqueira Campos a Pro Tork, uma empresa com muita tecnologia, e que pode nos ajudar a trabalhar com essa gigante global”, afirmou, no ano passado, o governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante uma missão internacional.

Na ocasião, estava na sede da companhia canadense BRP, em Montreal, para apresentar os potenciais de investimento do Estado. A Pro Tork já fabrica uma linha de produtos com cerca de 60 itens para a BRP, como capacetes, sapatilhas e outros equipamentos utilizados em atividades off-road.

Sucesso nas pistas – Curitibano, Marlon Bonilha é filho de Altair Lozano Bonilha e Neusa Maria Dias Bonilha. Graduado pela Universidade Tuiuti do Paraná em Administração e Marketing, Marlon Bonilha cursou MBA na universidade de Miami (Flórida), além de participar de cursos da Kaplan USA Institute voltados para formação de líderes.

Atua como presidente do Grupo Pro Tork Racing Development, grupo paranaense multissetorial que atua em várias áreas, entre elas, nos mercados de motopeças e comércio de combustíveis. A empresa Pro Tork Racing Development, nascida em 1988, na cidade de Curitiba, acabou se tornando líder mundial na produção de capacetes, além ser hoje a maior fábrica de motopeças da América Latina. Mas, até alcançar este posto, um longo caminho foi percorrido pela Pro Tork, que teve seu início de forma despretensiosa, com a produção artesanal de escapamentos para motos importadas.

O empreendedorismo da família Bonilha, principalmente através de seu pai Altair Bonilha, fez com que o negócio se transformasse em uma grande oportunidade. Analisando as necessidades do mercado, a marca passou a desenvolver novos itens, investindo em tecnologia, na capacitação dos profissionais e também em estrutura. Foi então que, em 1993, tomou a importante decisão de se instalar no Norte Pioneiro do estado, em Siqueira Campos.

Lá, conseguiu desenvolver projetos audaciosos, como o da primeira fábrica de motos do Sul do país, entre muitos outros. Atualmente a Pro Tork conta com oito unidades, que somam 600 mil metros de área construída, movidas por mais de seis mil funcionários, responsáveis por um catálogo com aproximadamente trinta mil produtos.

Parte do sucesso se deve as pistas. Seus produtos são testados diariamente pelos melhores atletas do motociclismo. Falando nisso, a Pro Tork é uma das empresas brasileiras que mais investem no esporte, patrocinando grandes nomes, e também pilotos de categorias de base. A empresa ainda apoia outros esportes radicais, como motocross freestyle, wheeling e drifting.

Tudo isso a levou a dominar o mercado nacional, com 72% de participação. A cada 10 motos em circulação no Brasil, sete tem pelo menos um item da marca. Todos os dias, dezenas de carretas deixam a sede da Pro Tork para abastecer o varejo e as linhas de produção de outras empresas do segmento duas rodas. O exterior também recebe seus produtos, 56 países são atendidos.

Atender aos requisitos aplicáveis e satisfazer as necessidades dos clientes, referente à produção de peças e equipamentos para motocicletas e coletes salva-vidas, essa é a política da empresa.

A missão é promover a melhoria contínua dos processos e produtos objetivando a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade através da Ciência, possuindo dentro de suas instalações um laboratório certificado pelo Inmetro, que propiciou a empresa várias certificações de gestão de qualidade para seus produtos. O incentivo à cultura, ao esporte e o desenvolvimento de ações sociais também fazem parte da missão do grupo empresarial.

Ao vivo – O título de Cidadão Benemérito entregue ao empresário Marlon Bonilha, depois de aprovado pela Assembleia por unanimidade, foi transformado na Lei nº 21.338/2022, ao ser sancionado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O diploma é a mais alta honraria que o Poder Legislativo concede aos cidadãos paranaenses que se destacam pelos relevantes serviços prestados no estado. Além do título de Cidadão Benemérito, o Poder Legislativo também faz o reconhecimento público do trabalho de personalidades com a concessão do título de Cidadão Honorário.

Para uma proposta ser aprovada é necessário atender a uma série de critérios estabelecidos através da Lei Estadual 13.115, de 15 de fevereiro de 2001. O título de Cidadão Benemérito é oferecido às personalidades nascidas no estado onde a homenagem será conferida, no nosso caso, aqui no Paraná. Já as pessoas que nascem em outro estado brasileiro se tornam Cidadãos Honorários.

Imagens: Valdir Amaral