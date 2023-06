Paraná lidera ranking de estados mais inovadores

Negócios com desenvolvimento sustentável, serviços urbanos mais eficientes e qualidade de vida

A deputada estadual Maria Victoria (Progressistas) destacou a liderança do Paraná no ranking de inovação e sustentabilidade elaborado pela plataforma Bright Cities. O ranking avaliou indicadores de 325 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.

Segundo a deputada Maria Victoria, o Paraná e as cidades paranaenses vêm consolidando, ao longo dos últimos anos, um ambiente inovador para os negócios com desenvolvimento sustentável, serviços urbanos mais eficientes e qualidade de vida para os moradores.

“Há uma integração de ações entre o Governo do Estado, prefeituras, Assembleia Legislativa e setor produtivo para assegurar investimentos nas cidades, melhorias dos serviços públicos e modernização da legislação”, afirma a deputada.

Inovação

Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, e o governador Ratinho Júnior sancionou, a lei que instituiu a Política Estadual do Hidrogênio Renovável no Paraná. A lei é de autoria da deputada Maria Victoria e dos deputados Alexandre Curi (PSD) e Luís Corti (PSB).

“Uma iniciativa inovadora e sustentável que contou com o apoio de diferentes setores do poder público, setor produtivo, universidades e entidades de pesquisa. O Paraná sai na frente para atrair investimentos nacionais e internacionais, incentivar empresas e propriedades rurais a serem mais sustentáveis, gerar empregos e mudar o perfil econômico-energético do Estado”

Ranking

Os índices alcançados pelas cidades de Londrina, Curitiba e Maringá colocaram o Paraná na liderança da classificação dos “Estados Mais Inovadores e Sustentáveis” realizada pela Bright Cities.

O ranking leva em conta a medida dos índices alcançados pelas três maiores cidades de cada Estado em termos populacionais. O Paraná ficou em primeiro lugar, seguido de São Paulo e Santa Catarina.

Londrina, Curitiba e Maringá se destacaram também no levantamento regional. As três cidades ficaram no topo do levantamento realizado na região Sul. Londrina na segunda colocação, Curitiba na terceira e Maringá na quarta no ranking regional liderado por Florianópolis.

Foram avaliados 40 indicadores divididos em cinco pilares temáticos com áreas específicas: prosperidade (economia, população e condições sociais, habitação e telecomunicações), gestão (finanças e governança), bem-estar (educação, esporte e cultura, saúde, agricultura e segurança alimentar, meio Ambiente e condições climáticas), segurança e infraestrutura e serviços básicos (resíduos sólidos, água, esgoto e energia).

A partir de uma ampla base de dados e de centenas de indicadores reconhecidos por entidades internacionais como a ONU (Organização das Nações Unidas) e ISO (Organização Internacional de Normalização), a ferramenta estabelece rankings comparativos entre as cidades.

A classificação geral com todos os 27 estados e as cidades analisadas de cada estado está disponível no site Ranking Cidades Inovadoras e Sustentáveis.