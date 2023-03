Paraná prossegue na liderança também em empregabilidade de mulher na região Sul

“Fruto das políticas instituídas pelo Governo do Estado para garantir emprego”

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o Paraná encerrou o mês de janeiro deste ano com 61.826 mulheres encaixadas no mercado formal de trabalho, o que representa um aumento de 35,55% em relação ao mês de dezembro de 2022, quando foram registradas 45.609 admissões.

O Paraná mantém a liderança no ranking de empregabilidade de mulheres entre os estados do Sul, com 5,72% mais admissões que os estados de Santa Catarina, que fechou o mês de janeiro com 58.481mulheres encaixadas no mercado de trabalho, e 22,8% mais que o Rio Grande do Sul, com 50.349 mulheres em empregos formais no mesmo período.

No comparativo geral, o Paraná ocupou o 3º lugar, ficando atrás somente do estado de São Paulo, com 248.917 mulheres admitidas em janeiro deste ano, e Minas Gerais, com 78.221 empregos ocupados por elas. Em dezembro de 2022, o estado ocupava a quarta posição (45.609), atrás dos estados do Rio de Janeiro (47.073), Minas Gerais (63.425) e São Paulo (205.440).

“Alcançamos uma excelente posição em termos de empregabilidade de mulheres, pois perdemos apenas para os dois estados mais populosos do país. Na região Sul, seguimos na liderança, fruto das políticas instituídas pelo Governo do Estado para garantir emprego e renda para as mulheres”, destacou Mauro Moraes (foto), secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda.