Paraná planeja força-tarefa para preencher as vagas de emprego

Mutirão é estratégia para fortalecer papel das Agências do Trabalhador

A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda planeja, em parceria com agências do Trabalhador (SETR) e postos de trabalho avançados de atendimento em todas as regiões do Estado, uma força-tarefa para preencher 100% dos postos de trabalho formais ofertados no Paraná. Mutirões realizados nos dias 30 e 31 de janeiro, em Curitiba e em São José dos Pinhais (RMC), encaminharam mais de 3.500 paranaenses para entrevista de emprego.

O Paraná lidera o ranking nacional de colocações com carteira assinada via rede Sine, sendo responsável por 33% de todos os empregos gerados no país. Apenas em 2022, mais de 118 mil trabalhadores paranaenses foram empregados formalmente. O excelente desempenho do estado é fruto de programas realizados pela SETR em parceria com o municípios e também com a iniciativa privada para ampliar a empregabilidade em todas as faixas etárias.

Uma das ações que auxiliam o Paraná a permanecer no topo da lista dos estados que mais geram postos de trabalho com carteira assinada via Rede Sine, é a realização de mutirões de emprego. Somente nesta segunda-feira, mais de 1500 pessoas tiveram a oportunidade de apresentar candidatura para 10 empresas que ofertaram 900 vagas em evento realizado na cidade de São José dos Pinhais. Na terça-feira, mais de 2 mil candidatos foram atendidos durante uma feira de empregos para jovens com limite de idade de 29 anos.

De acordo com o secretário Mauro Moraes (foto), o objetivo da Pasta é realizar mutirões de emprego em todo o estado. O intuito é o preenchimento do maior número possível de vagas ofertadas nas 24 regionais do Trabalho, alavancando a posição do Paraná no ranking nacional de empregabilidade com aproveitamento da grande demanda por mão de obra em praticamente todo o estado.