PARANÁ tem R$ 10 bilhões em obras em andamento (assista)

Entrevista com secretário Sandro Alex

Quem utiliza as estradas de qualquer região paranaense com certeza já se deparou com algum canteiro de obra ou Operação Pare e Siga. O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, em entrevista exclusiva para a Rede Aerp traz um panorama de todas as obras que estão em andamento no estado.

Ele garante que os investimentos em infraestrutura vão fazer com que a malha rodoviária, ferroviária e aérea se tornem em breve condizentes com a importância que o Paraná tem na economia do país.