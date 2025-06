Paraná vai dobrar PIB em 10 anos, diz Roma

PIB paranaense cresceu 8,9% entre 2019 e 2023

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou, nesta quinta-feira (29), em Siqueira Campos, os avanços obtidos nos últimos anos pelo Paraná sob a liderança do governador Ratinho Junior (PSD). “O Paraná está com o melhor ambiente de desenvolvimento econômico e social, um ambiente muito favorável à atração de investimentos. O Estado tem crescido, em média, o dobro do que o Brasil, tanto na geração de empregos quanto no aumento da renda e do PIB. Em 10 anos, vamos dobrar o PIB do Paraná”, afirmou Romanelli, em entrevista à Rádio Vale do Sol.

Romanelli ressaltou que o PIB paranaense cresceu 8,9% entre 2019 e 2023, superando o crescimento brasileiro no mesmo período, que foi de 7,8%. Somente no ano passado, impulsionada pela recuperação pós-pandemia, a economia do Paraná avançou 5,8%. “Em 2019, o PIB do Estado somou R$ 466,3 bilhões, enquanto, em 2023, fechou em R$ 665,6 bilhões.” Segundo a projeção do deputado, o PIB do Paraná pode alcançar R$ 1,3 trilhão em 2033.

“Esse crescimento se estende por todas as regiões e mostra a dinâmica da economia, o equilíbrio e a estabilidade social. Tenho a felicidade de trabalhar pelo Norte Pioneiro há tanto tempo. Não tenho dúvida de que a região tem prosperado muito, avançando em todas as áreas, inclusive na economia, com instrumentos voltados para a inovação e as novas tecnologias”, afirmou.

Crescimento

O avanço das novas tecnologias, segundo Romanelli, impõe novos desafios para um outro modelo de sociedade. “Estamos sempre pautados por questões que envolvem o desenvolvimento econômico e social, e o Paraná é uma referência nacional: é a quarta economia do país e se tornou, como diz o governador Ratinho Junior, o supermercado do mundo, sendo um dos maiores produtores de alimentos do planeta”, avaliou.

“A nossa região, que um dia já foi chamada de ramal da fome, hoje vive uma realidade completamente diferente. Estamos recebendo investimentos. Todas as cidades estão realizando obras. O exemplo é Santo Antônio da Platina e os municípios da região, que estão vivenciando esse ambiente extremamente importante de crescimento e desenvolvimento econômico”, acrescentou.

O deputado reiterou que o Norte Pioneiro deve continuar prosperando e que os atuais prefeitos enfrentam novos desafios, como os eventos resultantes das mudanças climáticas. “Estamos em um momento muito bom do governo, com muitos programas importantes. Um deles prevê a pavimentação das estradas rurais e 100% das áreas urbanas de cada cidade. Cada prefeito deve apresentar suas principais reivindicações e projetos relacionados a esses dois programas”, exemplificou.

Asfalto Novo

“Queremos as cidades de até 50 mil habitantes com 100% de pavimentação urbana e 100% de iluminação em LED. O objetivo é deixar todas as ruas pavimentadas, acabar com a poeira, com o barro, ou seja, transformar de fato a realidade em que vivemos. É um grande desafio”, reiterou.

Romanelli destacou ainda que, neste ano, os investimentos próprios do governo devem superar R$ 6,3 bilhões e, até 2026, crescerão 5%, alcançando R$ 6,6 bilhões. “São investimentos em todas as áreas, mas principalmente em infraestrutura urbana e rural, habitação, segurança e saúde. Os prefeitos já se certificaram de que o único estado da federação que mantém uma parceria forte com os municípios é o Paraná. O governo Ratinho Junior tem a ação municipalista como prioridade e política pública.”

Ele adiantou que, na próxima segunda-feira, 2 de junho, o governador Ratinho Junior e o secretário Guto Silva (Cidades) lançarão mais uma etapa do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O programa prevê investimentos de R$ 1,6 bilhão, distribuídos em quatro fases. Já foram atendidos os municípios com até sete mil habitantes e, posteriormente, os com até 12 mil habitantes. Na sequência, estão sendo contempladas as cidades com população entre 12 mil e 25 mil habitantes, que integram a terceira fase do programa, e, por fim, os municípios entre 25 mil e 50 mil habitantes, que fazem parte da quarta fase.