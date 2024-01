PAVIMENTAÇÃO em bairros de S. Antônio

Um avanço em comparação às gestões anteriores

A administração municipal de Santo Antônio da Platina tem seguido os cronogramas de pavimentação em diversos bairros, marcando um avanço em comparação às gestões anteriores. Esse comprometimento se traduz em mais mobilidade, valorização e qualidade de vida para a população local.

Dentre os bairros beneficiados, destaca-se o São Pedro II, que atualmente recebe a atenção da PeMaq Terraplanagem Ltda, uma empresa sediada em Assis, no estado de São Paulo.

A transferência do projeto para essa nova empresa ocorreu em virtude do abandono das obras pela Amoreira Terraplanagem no ano passado, resultando na aplicação de multas legais devido ao não cumprimento dos serviços contratados.

O investimento total para a conclusão da pavimentação do bairro São Pedro II é de R$ 777.807,63, sendo uma parceria entre a prefeitura municipal e o governo estadual.

O prazo estabelecido para a execução integral dos trabalhos é de 120 dias, reforçando o compromisso com a celeridade e eficiência na entrega desse importante projeto de infraestrutura.