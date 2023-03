Pedágio com preço justo sairá de uma discussão técnica

Ajustes agora devem manter garantia das obras

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou nesta quinta-feira, 9, que a solução para que os paranaenses paguem um preço justo de pedágio, com garantia das obras, virá de um debate técnico e não da politização do tema. Em entrevista para a Rede de Rádios (RDR), de Paranavaí, Romanelli relatou avanços nas negociações sobre a modelagem da nova concessão.

“Há espaço para o diálogo técnico em Brasília. Houve muitos avanços nos últimos 60 dias”, afirmou ao descrever os encontros que participou neste ano na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), no Ministério dos Transportes e, por último, com o ministro-chefe da Casa Civil da presidência da República, Rui Costa.

“Apresentamos documentos bem robustos e absolutamente técnicos. São apontamentos que podem ser mudados na modelagem, para tornar a tarifa mais baixa possível. Nossa visão é de que não pode haver erro na formação do preço de referência”, acrescentou Romanelli, salientando o trabalho realizado pelo economista Luiz Antônio Fayet e da equipe do ITTI/UFPR (Instituto de Tecnologia de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná).

Na visão do deputado, todos os ajustes possíveis devem ser feitos agora, antes da publicação do edital, para que o Estado não tenha prejuízos com a próxima concessão, que deve durar 35 anos. “Alguns querem politizar o tema das concessões. Mas não é na política que se ganha este debate, é na discussão técnica”, disse. “Este debate de agora é que vai dizer se teremos um novo pesadelo com os pedágios ou se haverá benefícios”.

Romanelli também lembrou da mobilização feita pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da Assembleia Legislativa, que rendeu diversas contribuições da sociedade para aperfeiçoar o modelo do pedágio e destacou a condução dos trabalhos pelo deputado Arilson Chiorato (PT), que tem tido papel relevante nas atuais negociações com o governo federal.