Pinhalão e Japira vão receber R$ 9 milhões do governo estadual

Asfalto, calçadas com acessibilidade e iluminação das áreas urbanas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta segunda-feira (4) os contratos para liberação de mais de R$ 44,6 milhões pelo programa Asfalto Novo, Vida Nova a dez municípios do Paraná, dos quais dois do Norte Pioneiro. O chefe do executivo estadual estava ao lado do deputado Alexandre Curi e do secretário do Trabalho, Mauro Moraes.

Do total liberado nesta segunda-feira, cerca de R$ 43,7 milhões serão investimentos feitos com recursos do Governo do Estado e R$ 947 mil serão investimentos feitos pelos próprios municípios como contrapartida.

Os recursos serão usados para pavimentar todas as ruas, construir calçadas com acessibilidade e instalar iluminação das áreas urbanas de Pinhalão e Japira,

Fruto de uma parceria entre Governo do Estado, Assembleia Legislativa e as prefeituras, o programa Asfalto Novo, Vida Nova vai destinar, nesta primeira etapa, mais R$ 500 milhões a 160 municípios do Estado com até 7 mil habitantes. Ao todo, esta fase do programa vai pavimentar mais de 350 quilômetros lineares de vias urbanas e substituir mais de 77,5 mil lâmpadas em todos os municípios contemplados.

“Estamos tirando o pó e a lama da frente da casa das pessoas. Este é só o começo do maior programa de pavimentação asfáltica do Brasil, que está dando infraestrutura, acessibilidade e dignidade aos pequenos municípios do Estado. A meta é atender, até 2025, 100% das cidades paranaenses com até 25 mil habitantes”, afirmou o governador.

“Mais do que a pavimentação de todas as ruas das áreas urbanas dos municípios, o programa prevê que todas as obras incluam calçadas com acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais, paisagismo, sinalização e arborização”, complementou Ratinho Junior.

JAPIRA – Outro município que vai completar as ruas com asfalto é Japira. São R$ 5 milhões de investimentos do Executivo Estadual e R$ 61 mil do caixa municipal, como contrapartida. Segundo o prefeito Paulinho Morfinati, o distrito Novo Jardim será o maior beneficiado pelos recursos.

“Vamos completar a pavimentação da nossa cidade com este programa, atendendo uma região do município que vinha há tempos pedindo por este tipo de obra”, afirmou.

PINHALÃO – Os mais de R$ 4,6 milhões que serão destinados a Pinhalão, serão usados para zerar as ruas de chão batido no município, que tem 6,5 mil habitantes. O recurso será usado, principalmente, para pavimentar as vias de acesso ao Parque Industrial da cidade.

“A pavimentação deste trecho da cidade é muito importante. Vai ajudar a atrair mais empresas para a região e impactar na geração de empregos do município”, disse o prefeito Dionísio Alencar.