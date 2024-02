Platinenses conquistam MORADIAS

Famílias de Santo Antônio da Platina, 20 famílias receberam as chaves da casa própria, beneficiadas com subsídio do Estado de R$ 15 mil para o valor de entrada, por meio do programa Casa Fácil Paraná. Entre os 20 novos proprietários das moradias do Residencial La Belle, entregue na cidade, 17 foram contemplados com subsídios para custear o valor de entrada.

A obra, de quase R$ 2,5 milhões, é fruto da união do Governo do Estado, Prefeitura (Gestão Professor Zezão) , Caixa Econômica Federal e Crzenge Incorporadora. O Estado concedeu R$ 270 mil para o valor de entrada.

“Esse sonho que se concretiza hoje me traz mais dignidade, agora tenho minha casa e vou sair do aluguel”, disse a empregada doméstica Eliane Cristina César, 45 anos.

O projeto envolveu assistência técnica da Cohapar, responsável pelo cadastro, orientação e liberação dos recursos aos interessados, após aprovação do crédito junto ao agente financeiro. Os compradores também puderam contar com descontos variáveis do programa federal Minha Casa Minha Vida, e ainda usar o saldo do FGTS para abatimento do montante a ser financiado.

O Residencial La Belle possui três padrões de imóveis, com tamanhos de 44,84 m², 45,41 m² e 45,52 m², construídos em lotes que possibilitam a ampliação. As casas foram entregues com piso em todos os ambientes e são divididas em dois quartos, banheiro social, sala e cozinha conjugadas, área de serviço e jardins interno e externo.

As unidades habitacionais foram comercializadas por R$ 154 mil e a renda mínima exigida para esse empreendimento era de R$ 1.320,00. As prestações são a partir de R$ 396,00 e o saldo devedor pode ser pago em até 360 meses.

Para o bancário João Elias Fernandes de Araújo, 24 anos, conquistar o primeiro imóvel com o auxílio do governo marca novas possibilidades para sua vida. “Ter uma moradia é um sonho muito antigo e, a partir de agora, consigo abrir outras portas, construir uma família. É uma grande realização”, enfatizou.

VALOR DE ENTRADA – O município de Primeiro de Maio,, pertencente à Região Metropolitana de Londrina, também recebeu o benefício. Em sua primeira etapa platinense, o Casa Fácil Paraná facilitou o acesso à casa própria para 32 mil famílias paranaenses, com investimentos que somaram R$ 480 milhões em subsídios, entre 2021 e 2023. A nova fase do programa prevê um aporte adicional de R$ 800 milhões para o atendimento de mais 40 mil famílias. Os interessados podem consultar a lista de empreendimentos disponíveis em cada município e iniciar o processo para receber o benefício no site da Cohapar.