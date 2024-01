Política industrial e a infraestrutura no PR passam pelas PPPs

Romanelli se reuniu com o presidente da FIEP

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e o presidente da Fiep(Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Edson Vasconcelos (foto), debateram nesta quinta-feira, 18, os desafios na política industrial e no setor de infraestrutura do Paraná.

“As Parcerias Público-privadas são cruciais para superar obstáculos e promover um ambiente favorável aos negócios”, disse Romanelli no encontro com o dirigente da Federação das Indústrias do Paraná no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa.

Por definição da própria indústria brasileira, as PPPs são modalidades de contrato entre o poder público e a iniciativa privada para execução ou gestão de obras e serviços nos setores de telecomunicações, energia e inovação, transporte, educação, saneamento, entre outros. Neste tipo de contrato, a empresa ficará responsável por investir, financiar e explorar o serviço. As PPPs foram definidas na lei 11.079/2004, que determina que o valor do contrato não pode ser inferior a R$10 milhões. Não há teto máximo.

“Vamos continuar trabalhando por políticas que impulsionem a indústria paranaense, criem mais empregos e fortalecem a economia”, completou Romanelli.

Vasconcelos destacou que a troca de informações com agentes públicos é fundamental para o setor industrial. “Temos mantido diálogo com secretários, deputados e lideranças e estamos refinando alguns temas que afetam diferentes segmentos industriais para que possamos avançar”, disse.