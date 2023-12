Prazo para isenção de IPTU ATÉ sexta-feira

Deve ser realizada dentro do ano do lançamento da dívida

Anualmente a prefeitura de Bandeirantes, seguindo a Lei 2937/2002 de 29 de novembro de 2002, concede a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU às pessoas que se enquadram nos requisitos estipulados em Lei; neste sentido, aposentados pelo INSS com até 1 salário mínimo podem gozar do direito à isenção do imposto. São concedidos entre 350 e 400 isenções anualmente aos beneficiados enquadrados na Lei.

Isenções – As isenções serão realizadas até sexta-feira às 11h30min, dia 29 de dezembro, último dia útil do ano. Por ser Lei, os pedidos devem se realizados até esta data; quem tentar entregar após este período terá perdido seu direito e deverá arcar com os valores do IPTU do ano corrente.

Os interessados devem apresentar, obrigatoriamente, a seguinte lista de documentos quando forem requerer suas isenções:

Xerox de RG ou CPF;

Xerox do comprovante de residência;

Histórico de crédito do INSS (retirado no próprio INSS);

Carnê de IPTU deste ano.

Em alguns casos será necessário apresentar cópia do contrato de compra e venda ou da escritura, neste sentido é aconselhado levar juntamente este documento para facilitar a busca pelo imóvel nos sistemas da prefeitura. Apesar do atendimento ser até dia 29, é altamente recomendado dar a entrada no pedido antes deste período, evitando filas e conferindo tempo necessário para o caso de solicitação de outros documentos, o que pode ocorrer a depender do caso.

O departamento de Receita funcionará amanhã, dia 28 das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, e na sexta, dia 29 das 7h30min às 13h30min. Mas o prazo para a entrega de documentos será até às 11h30min.