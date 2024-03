Precisamos distribuir riqueza, diz Romanelli

Desenvolvimento econômico e social homogêneos

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse em Telêmaco Borba, que o desenvolvimento econômico e social homogêneo, do Paraná e do Brasil, ainda é um grande desafio a ser enfrentado. “Mais do que tudo, é preciso distribuir a riqueza, gerar renda, diminuir drasticamente as desigualdades e desenvolver economicamente todas as regiões”, afirmou na abertura da sessão especial do legislativo estadual na cidade.

Romanelli também destacou a importância da criação de um ambiente de estabilidade para que o desenvolvimento aconteça. “Temos este bom ambiente no Paraná, mas o País precisa de paz. Precisa de estabilidade política, econômica e social para progredir, gerar empregos e melhorar a vida de todas as pessoas”, salientou o deputado.

Para ele, o debate promovido nas sessões de interiorização do poder legislativo é um mecanismo que contribui para discutir demandas regionais e para estabelecer prioridades de investimento público. “Ninguém melhor do que quem vive na região para dizer o que é importante, prioritário e necessário”, observou. “Os deputados estaduais são sensíveis aos temas de cada uma das regiões e podem ajudar a resolver os problemas”.

Propósito – A sessão especial realizada na Expo Telêmaco 2024 foi a 12ª edição da Assembleia Itinerante. O projeto de interiorização tem entre seus propósitos coletar reivindicações de prefeituras, câmaras de vereadores, empresas, entidades de classe e organizações sociais, além de fortalecer a interação entre deputados estaduais, representantes da sociedade civil organizada e a população.