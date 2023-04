Prefeito de Tomazina agradece Carreta do Conhecimento

Curso de Instalação e Manutenção de Ar Condicionado

O prefeito tomazinense Flávio Zanrosso participou e assinou nesta semana da assinatura de Adesão da Carreta do Conhecimento para várias cidades do Estado ao lado do Secretário do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), Mauro Moraes (os dois na foto principal).

Tomazina foi contemplada e receberá mais uma carreta entre 12 de setembro até 19 de outubro. Curso de Instalação e Manutenção de Ar Condicionado. Mais informações em Breve via Departamento de Indústria e Comércio

Cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Senai-PR, em parceria com o Governo do Estado,

O projeto Carretas do Conhecimento é uma parceria da secretaria com o Senai-PR e a Volkswagen. O documento, no valor de R$ 2,2 milhões a ser investido no projeto, foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

