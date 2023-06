Comboio para suporte e manutenção em Sap

Para a manutenção de estradas rurais

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Obras adquiriu um caminhão tipo comboio para dar suporte ao maquinário utilizado na manutenção das estradas rurais.

O equipamento comprado com recursos próprios do município foi instalado em um caminhão da frota municipal e serve para o transporte de combustível, lubrificantes, óleos e graxas e também possui compressor de ar.

Segundo o servidor Odair José Ribeiro, responsável pelo equipamento, o comboio irá gerar economia nos serviços realizados pela frota municipal. “Com o comboio, as máquinas que trabalham principalmente na zona rural não precisam vir até a cidade para abastecer, além de ter a manutenção feita de maneira adequada no local em que estão trabalhando, economizando tempo e diminuindo custo com transporte”, explicou.

O comboio foi adquirido com recursos próprios do município e já está em funcionamento atendendo a Secretaria de Obras.