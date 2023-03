Prefeitura começa cobrança do IPTU 2023 em SAP(vídeo)

Previsão de arrecadação chega a dez milhões de reais

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina (foto) iniciou as cobranças de IPTU do ano de 2023. A previsão é que até o fim do ano o município arrecade em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). O dinheiro arrecadado será investido em Educação, Saúde, Assistência Social, Obras, entre outros setores da administração.

O Imposto Predial e Territorial Urbano é cobrado de quem tem imóvel urbano: casa, apartamento, sala comercial ou qualquer outro tipo de propriedade em uma região urbanizada. O IPTU é um imposto municipal, portanto todo o dinheiro arrecadado é utilizado em melhorias para o próprio município.

Os carnês para pagamento já foram enviados pelo correio, contendo a cota única e a primeira parcela (no caso dos cidadãos que optarem pelo pagamento parcelado). O prazo para pagamento é até dia 10 de abril de 2023.

O contribuinte que optar pelo pagamento à vista (cota única) receberá 10% de desconto. Caso prefira pagar de maneira parcelada, o contribuinte poderá baixar o restante das parcelas no site: https://santoantoniodaplatina.atende.net/ ou solicitá-las presencialmente no Setor de Atendimento da Prefeitura.

Os moradores da Platina e Monte Real poderão retirar os carnês na Unidade de Saúde do bairro. Basta informar o nome e, preferencialmente, apresentar um documento com foto. Os proprietários de terrenos vazios devem retirá-los no site ou presencialmente na Prefeitura.

Para os casos de isenção, podem solicitar os contribuintes que se enquadrarem nos seguintes critérios:

• Ter mais de 60 (sessenta) anos;

• Possuir apenas um imóvel com edificação não superior a 120 m² (cento e vinte metros quadrados) e terreno de no máximo 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados);

• Ter renda familiar não superior a R$ 3 mil mensais.

O prazo para pedidos de isenção é até 30 de abril. A lista de documentos necessários para a solicitação está disponível na Prefeitura no Setor de Atendimento.