Prefeitura de Ibaiti instala abrigos nos pontos de ônibus

Transporte coletivo valoriza usuários e motoristas

Buscando a melhoria do transporte coletivo urbano da cidade de Ibaiti o Prefeito Antonely e o Vice Ulisses através da Secretaria Municipal de Obras e Viação solicitaram a compra e a instalação de abrigos nos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo municipal visando melhorar o atendimento à população com mais conforto e segurança aos usuários.

Foram instalados 32 abrigos nos bairros da cidade, todos adquiridos com recursos próprios do município na ordem de R$ 168 mil.

O transporte público coletivo de qualidade é uma das metas da administração municipal da cidade de Ibaiti e o Prefeito Dr Antonely e o vice Ulisses continuam trabalhando sempre voltados para melhor atendimento da população nas diversas áreas da administração pública.