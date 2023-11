Prefeitura começa MANUTENÇÃO da iluminação pública

Na zonas urbana e rural de Santo Antônio da Platina

Começaram os trabalhos de manutenção da iluminação pública de Santo Antônio da Platina pela prefeitura. A nova empresa contratada, a Projesan, iniciou os trabalhos em vários pontos da cidade.

Será responsável pela manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, inclusos mão de obra, equipamentos e ferramental, fornecimento do material elétrico e rondas diurnas e noturnas atendendo além da zona urbana, os distritos de Monte Real e Conselheiro Zacarias, Povoado rural Platina e demais locais de responsabilidade da Administração Municipal, pelo período de um ano.

Nestes primeiros dias de trabalho, a empresa fará a manutenção baseada nos protocolos já registrados pelo site da prefeitura. Nos próximos, serão abertos canais de atendimento direto ao público, com um número para ligações e whatsapp. Também será lançado um aplicativo, o Ilumina +, onde o cidadão poderá ser atendido e indicar via GPS a localização exata para a manutenção.

Segundo o prefeito José da Silva Coelho Neto, além da melhora na iluminação, a licitação dessa nova empresa viabilizou a geração de novos empregos no município, já que a Projesan fez a contratação de profissionais platinenses.

O vice-prefeito Francisco Monteiro, destacou os benefícios da retomada do serviço para a população. “Temos priorizado a melhoria da infraestrutura urbana e juntado isso as novas tecnologias existentes. Teremos agora um atendimento mais rápido, no qual o cidadão poderá com o seu celular já solicitar a troca da lâmpada queimada na rua da sua casa, po exemplo”.