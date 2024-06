Edimar Santos lidera comitiva de prefeitos

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, estará à frente da comitiva de prefeitos e prefeitas do Estado que participará da Mobilização Nacional Permanente promovida pela Confederação nos dias 2 e 3 de julho, em Brasília.

Inscrições aqui: https://intranet.cnm.org.br/223/22303001.asp?slCD_ORIGEM=847

Na mobilização, os prefeitos e prefeitas vão lugar pela aprovação de pautas prioritárias.

A agenda ocorre antes do recesso parlamentar e busca garantir, entre outras medidas, conquistas ainda válidas para a gestão dos atuais prefeitos e prefeitas, como: ⁠desoneração permanente da folha de pagamento, ⁠⁠refinanciamento das dívidas previdenciárias, ⁠⁠novo modelo de pagamento para os precatórios e a reestruturação dos municípios do Rio Grande do Sul.

“A participação dos prefeitos e prefeitas neste movimento fundamental para fortalecer a reivindicação da pauta municipalista junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal”, disse o presidente Edimar Santos.