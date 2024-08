Programa de conservação de rodovias com R$ 5,5 bilhões

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realizou a audiência pública do novo Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná (ProMAC). Será contratada a conservação do pavimento em uma extensão aproximada de 10 mil quilômetros de rodovias estaduais. O investimento previsto é de cerca de R$ 5,5 bilhões, com execução programada para os próximos três anos.

O edital deve ser publicado ainda este ano e será dividido em 40 lotes, contemplando todas as regiões do Paraná.

O ProMAC prevê soluções de conservação periódica e de segurança ao usuário. A conservação periódica abrange serviços de fresagem, reperfilagem, microrrevestimento asfáltico e aplicação de camada de reforço em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Já os serviços de segurança ao usuário incluem remendos superficiais, remendos profundos, além da selagem de trincas com emulsão asfáltica e pó de pedra ou areia.

Foram realizados levantamentos funcionais e estruturais na malha rodoviária estadual para aprimorar o planejamento dos programas de conservação como esse, e para garantir um diagnóstico mais preciso das condições das rodovias. Simultaneamente foi desenvolvido um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) específico para o órgão, permitindo ao DER/PR estruturar de forma mais precisa esse novo programa.

Outros dois programas, o ProFaixa, voltado para a conservação de faixa de domínio das rodovias, e o ProIntegra, para atender rodovias estaduais que serão concedidas em breve, estão em elaboração.

PARTICIPAÇÕES – A audiência foi realizada no auditório do DER/PR, em Curitiba, e também transmitida pela internet, pela plataforma do YouTube, estando disponível neste link para quem não pôde acompanhar ao vivo.

Interessados devem encaminhar questionamentos e sugestões relativos ao tema pelo e-mail dopcgm@der.pr.gov.br até as 18h do dia 22 de agosto. Todas as mensagens serão respondidas, assim como foram as participações durante o evento.

A apresentação, estudo técnico preliminar e anexos, e demais materiais de apoio estão disponíveis no portal do DER/PR

.