Mais QUALIFICAÇÃO profissional gratuita

Apenas neste ano investimento do Governo do Estado somará R$ 26,6 milhões

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, está investindo apenas neste ano cerca de R$ 26,6 milhões em cursos de qualificação profissional nos mais diversos setores da economia. A previsão é que, até o final de 2024, todos os 399 municípios paranaenses sejam atendidos por, pelo menos, um dos 16 projetos de qualificação ofertados gratuitamente pelo Estado. Ao todo, são 24.500 vagas em cursos de qualificação profissional por meio dos de diversos projetos.

“Levaremos os cursos gratuitos para os pequenos municípios, ampliando substancialmente o alcance dos projetos executados pelo Governo do Paraná”, ressaltou o secretário da pasta, Mauro Moraes.

Os projetos de capacitação do Estado são o Qualifica Paraná, Carretas do Conhecimento, Bora Paraná, Mais Qualificação, Start Code (T.I), Projeto Mídias Digitais, Instituto Êxito (EAD), Escola do Trabalhador 4.0 (EAD), Projeto Qualifica Mais Mulheres, Qualifica Mais Gestão, Empreendedoras da Beleza, Plano Paraná Mais Cidades e Seminário Temático.

Também fazem parte do cronograma cursos disponibilizados gratuitamente e ofertados aos municípios por meio de parcerias com o Senai, Senac e Sest/Senat, com aulas nos formatos presencial e virtual.

O Projeto Qualifica Paraná, que possui maior oferta de vagas, já habilitou 3,5 mil profissionais em atividades requisitadas pelo mercado de trabalho, como elétrica industrial, mecânica automotiva, soldagem, instalações elétricas, entre outras.

Também houve grande procura por formações nas áreas da panificação, confeitaria e confecção, cursos escolhidos em sua maioria por quem deseja empreender. Até o final do ano, o projeto deve formar 8.108 profissionais em 220 localidades diferentes.

INVESTIMENTOS – O secretário também destacou o grande salto no volume de investimentos feitos pelo Governo do Estado em capacitação de mão de obra. Em 2023, foram destinados R$ 4,8 milhões em formação de mão de obra qualificada. “Com mais recursos, será possível levar qualificação profissional para os pequenos municípios e também garantir uma ajuda de custo para que os alunos possam concluir o curso com tranquilidade”, disse.

Para apoiar os interessados, o Governo do Estado também oferece subsídio de R$ 600 para alunos matriculados em oito dos 16 projetos ofertados pela pasta.

INSCRIÇÕES – Pessoas interessadas em obter qualificação profissional podem acessar o site www.qualificacao.pr.gov.br e selecionar o projeto e curso que mais se adapta ao seu perfil. O número de aulas varia conforme a modalidade do curso e há opções para turma no período da tarde e da noite.