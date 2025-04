Ratinho Junior apoia Levatti, ASSEGURA o secretário de Turismo do Paraná (ASSISTA)

Márcio Nunes foi o segundo deputado estadual mais votado no Paraná

O Secretário de Estado do Turismo, Márcio Nunes (PSD), segundo deputado estadual mais votado no Paraná, com 126 mil botos, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado de assessores.

Foi recebido pelo prefeito Professor Zezão, o vice Chico da Aramon, os candidatos à chefe do executivo, Alexandre Levatti e vice, Giovanni Zanato, entre outros. Na oportunidade, garantiu que o governador Carlos Massa Ratinho Junior, apoia os correligionários do 55.

Natural de Campo Mourão, Marcio Fernando Nunes é engenheiro agrônomo e produtor rural. Foi vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Campo Mourão na gestão 1996-2000, quando implantou o Programa Lixo é Real – destaque nacional na área de descarte de resíduos. Também foi chefe regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento na região Noroeste e diretor administrativo e financeiro do Emater/PR.

Em janeiro de 2011, assumiu a presidência do Instituto das Águas do Paraná, onde implantou programas importantes para o desenvolvimento do interior do estado, levando qualidade de vida com água tratada para milhares de famílias paranaenses por meio do Programa Água no Campo.

Com o Programa de Ressocialização e Combate à Erosão Urbana (Proceu), centenas de municípios resolveram problemas de erosões. O programa teve como diferencial seu caráter social, pois utilizava mão de obra de detentos do regime semiaberto na produção de tubos de concretos nas unidades industriais do Instituto das Águas do Paraná.

Também foi responsável pela retirada de toneladas de BHC, produto altamente tóxico, que estavam armazenadas por décadas em propriedades rurais, protegendo o meio ambiente e os produtores de uma potencial contaminação.

Na Assembleia

Eleito deputado estadual em 2014 com 45.105 votos, pelo PSC, atuou junto ao Governo do Estado para o desenvolvimento do agronegócio, do comércio e da indústria nas cidades do interior. Além disto, buscou ouvir a população para criar programas que contribuam para o desenvolvimento e o crescimento dos municípios. Abraçou as causas das lideranças empresariais, comerciais, comunitárias e políticas, sempre colocando em pauta os compromissos assumidos.

Com o bom desempenho em seu primeiro mandato, ganhou a confiança dos paranaenses e foi reeleito em 2018 com 59.192 votos, agora pelo PSD.

No Governo

Nunes recebeu então uma missão do governador eleito Ratinho Junior: criar e assumir uma nova pasta no Governo do Paraná – a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Assim nasceu, então, um órgão pioneiro no país voltado à busca de harmonia entre recursos naturais, empreendimentos e a sociedade. Unificou diversos institutos ambientais do estado em um único – o Instituto Água e Terra (IAT), agilizando processos e cortando a burocracia.

As novas diretrizes implantadas em sua gestão, tanto para agilização da emissão de licenciamentos quanto para garantir segurança técnica e jurídica aos investidores, foram fundamentais: de janeiro de 2019 até dezembro de 2021 foram solicitadas 60 mil licenças ambientais no Paraná, resultando em investimentos na casa dos R$ 127,8 bilhões.

Com os programas Descomplica Rural e Paraná Energia Sustentável, licenças que demoravam meses e até anos para serem emitidas podem agora sair em uma semana, sem afrouxar leis e nem eximir as empresas da responsabilidade com o meio ambiente.

Por outro lado, Marcio Nunes reforçou as ações do Estado para a preservação ambiental e da biodiversidade. Programas como Paraná Mais Verde, Rio Vivo, Parques Urbanos e Pró-Fauna, dentre outros, colocaram o estado em destaque no Ranking de Competitividade dos Estados (primeiro lugar em sustentabilidade ambiental) e em estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Fotos: Paulo Ribeiro