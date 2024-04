Ratinho Junior lidera missão para a ÍNDIA

Em busca de soluções em inovação e tecnologia

A Índia será o destino da próxima viagem internacional liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. De 11 a 16 de abril, a missão vai buscar parcerias na área de inovação e tecnologia com empresas e órgãos institucionais do gigante asiático. Nas agendas da viagem estão encontros com executivos de multinacionais indianas de diferentes segmentos. A viagem é organizada pela Invest Paraná, agência de atração de investimentos do Governo, vinculada à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Seic).

Quinta maior economia do planeta e país mais populoso do mundo – ultrapassou a China em 2023, com 1,4 bilhão de habitantes –, a Índia é referência mundial em tecnologia. O país exporta conhecimento, equipamentos e mão de obra especializada para o mundo, incluindo o Paraná, onde empresas indianas já atuam e há projetos de cooperação com as universidades estaduais.

Em janeiro, o governador Ratinho Junior recebeu no Palácio Iguaçu o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy. Na oportunidade, eles trataram, entre outros assuntos, da missão paranaense que terá agendas nas cidades de Mumbai, Pune, Nova Delhi e Ahmedabad.

Ratinho Junior destacou que o Estado investe para se tornar o grande polo de inovação no Brasil e um berçário de profissionais do setor, a exemplo do que a Índia é para o mundo. Por isso a importância da aproximação com o mercado de tecnologia e inovação indiano, maior produtor global de softwares, além de destaque na produção de eletroeletrônicos, produtos agroindustriais e de biotecnologia.

“Essa nova missão tem como objetivo ampliar as parcerias estratégias com a Índia. Acabamos de lançar a Fábrica de Ideias e queremos estabelecer grandes parcerias com esse gigante da tecnologia e da inovação, o que pode resultar em novos empregos no Paraná”, afirmou o governador.

O diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, explica que a Índia é um modelo a ser seguido no cenário de tecnologia e inovação. Isso porque mesmo sendo o país mais populoso do mundo, o gigante asiático conseguiu levar internet e outras ferramentas tecnológicas a grande parte da população. “Até anos atrás a Índia tinha um índice péssimo de digitalização, de informatização de documentos, de levar internet à população. Por isso vamos lá aprender a fórmula do sucesso”, apontou.

MUMBAI – A agenda da comitiva paranaense começa na quinta-feira (11) em Mumbai com uma visita ao embaixador brasileiro na Índia, João Mendonça. Em seguida acontece uma agenda ligada à infraestrutura e energia com o grupo Kalpataru, corporação que atua em diversos segmentos, como os setores imobiliário, de engenharia, infraestrutura, energia, logística, materiais de construção, entre outros. No Paraná, o conglomerado é proprietário da Fasttel Engenharia, que emprega 1,6 mil pessoas no Estado.

PUNE – Na sexta-feira (12), a agenda será na cidade de Pune e começa com a assinatura da parceria entre a Fundação Araucária – órgão de fomento à pesquisa no Paraná – e o Centro de Desenvolvimento de Computação Avançada da Índia (C-DAC da sigla em inglês) para instalação de um computador de alta performance na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Além do supercomputador, a parceria também prevê um centro de treinamento de TI de última geração no Paraná.

No mesmo dia, a pauta será entre o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Instituto Serum, líder global na produção de vacinas, com produção anual de 1,5 bilhão de doses para diversas doenças, incluindo Covid-19. A gigante farmacêutica indiana fornece vacinas para 170 países.

Com tamanho know-how, o Tecpar busca parceria para produção de vacinas em seu laboratório na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O instituto paranaense é referência na produção não só de imunizantes, como também de medicamentos biológicos e kits de diagnóstico humano e animal. É o Tecpar, por exemplo, quem fornece vacina contra raiva para animais ao Ministério da Saúde – em dezembro foi acordada a entrega de 26 milhões de doses do imunizante até o fim de 2024.

NOVA DELHI – Na outra semana a missão chega na capital indiana, Nova Delhi. Uma das pautas envolve startups. O governador vai se reunir com representantes da Startup India, projeto que implementou diversos programas para apoiar empreendedores digitais. Tal iniciativa colaborou para que a Índia passasse a ser um país criador de empregos. O programa é ligado ao Departamento de Política e Promoção Industrial do governo indiano. Nesse encontro, a comitiva paranaense vai em busca de potenciais parcerias, investimentos e oportunidades de colaboração com startups.

Ainda em Nova Delhi, o governador vai se encontrar com representantes da NITI Aayog, órgão de pensamento estratégico de formulação de políticas do governo indiano. A NITI Aayog formula ações em áreas diversas, como economia, plnaejamento, desenvolvimento social, infraestrutura, educação, saúde, entre outros setores sensíveis da sociedade indiana.

AHMEDABAD – O último dia da visita internacional será na cidade de Ahmedabad, com a inauguração da fábrica da Packem. A empresa brasileira, com planta em Curitiba, é líder na América do Sul na produção de big bags – embalagens que fazem o armazenamento e transporte de produtos a granel, como fertilizantes, sementes, minérios e resinas plásticas.