Ratinho viaja ao Canadá e Estados Unidos e Piana assume governo

Agenda envolve encontro com a ONU, empresas e autoridades dos dois países da América do Norte

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lidera uma nova missão internacional ao Canadá e aos Estados Unidos nos próximos 15 dias. A viagem foi organizada pela Invest Paraná, a agência de negócios do Governo vinculada à Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Serviços (Seic), e tem representantes da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), da Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa), além de cooperativas e empresas.

No Canadá, o governador terá uma agenda oficial com o escritório de representação da Organização das Nações Unidas (ONU). A comitiva paranaense vai apresentar o programa Banco de Alimentos Comida Boa, da Ceasa. A ação evita o desperdício de cerca de 400 toneladas de alimentos por mês que seriam descartadas.

As frutas e verduras que não servem para serem vendidas, mas que estão em condições de consumo, são processadas, embaladas e congeladas, virando kits para refogados, sopas, molhos, sucos, compotas e geleias que são repassados para entidades assistenciais.

O governador também vai assinar uma parceria com o Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica (SCDB), da ONU, para melhorar políticas ambientais do Estado.

A missão ainda vai se reunir com uma empresa de equipamentos de aventura e que também atua no setor turístico, e Ratinho Junior vai se encontrar com autoridades do governo de Quebec para buscar novas parcerias, incluindo a gestão de unidades de conservação.

ESTADOS UNIDOS – Na capital do Iowa, Des Moines, a missão vai ser recebida pela governadora Kim Reynolds. Primeira mulher eleita para o cargo, ela ganhou destaque no cenário político americano recentemente. No campo, o Iowa é referência no agronegócio como maior produtor de milho dos Estados Unidos e também destaque na produção de soja. O estado, localizado na Região Centro-Oeste dos EUA, também possui o maior rebanho suíno do país e é destaque na produção de biodiesel e etanol.

Na agenda da comitiva, estão encontros com os maiores especialistas do agronegócio local, como com Bill Northey, CEO da Associação de Agronegócios de Iowa, para debater políticas governamentais do agronegócio. O grupo paranaense visita a Verbio Nevada Biorefinaria, primeira estação de gás natural renovável dos Estados Unidos, que utiliza resíduos agrícolas para produção de energia, e a Cooperativa Landus, uma das maiores dos Estados Unidos.

A comitiva paranaense também vai conhecer a integração das universidades do estado americano com o setor produtivo e o poder público. O grupo vai visitar o centro de pesquisas da Universidade do Estado de Iowa, onde mais de 100 empresas do agronegócio operam em conjunto com os pesquisadores. Também serão apresentadas startups que vêm colaborando para o aumento produtivo do agronegócio local. Outra reunião será com a Pivot Bio, empresa que pretende expandir a atuação no Brasil e que desenvolve tecnologias para a produção de grãos.

LICENÇA – O governador também vai tirar alguns dias de licença não remunerada nesse período. O vice-governador Darci Piana assumiu o Governo do Estado neste sábado (15).