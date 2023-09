Recorde de vagas de empregos no Paraná

Secretário do Trabalho Mauro Moraes comemora

As Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento intermediaram 14.705 contratos de trabalho em agosto, o melhor resultado já registrado para o mês no Paraná e um crescimento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado, com 12.699 contratações. No acumulado do ano, a rede Sine estadual colocou 96.500 pessoas em vagas de emprego, um desempenho 121% superior ao segundo colocado, o Estado de São Paulo (43.646). Em terceiro lugar ficou o estado do Ceará, com 34.381 colocados.

“O Paraná avançou 15,82% no comparativo com os oito primeiros meses de 2022, quando 83.318 empregos com carteira assinada foram intermediados. Vivemos um período absolutamente promissor em termos de emprego e renda no estado, pontua o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, que vem monitorando os resultados do Sine estadual desde que assumiu o comando da Pasta, em janeiro deste ano. “Avançamos mensalmente em todos os indicadores de empregabilidade no Sistema Nacional do Emprego. Hoje, temos os melhores resultados em todo o país com uma distância grande”, pontua.

Entre os estados da Região Sul, o Paraná representou, de janeiro a agosto, mais de 79% de todas as contratações via Sine. o Rio Grande Sul registrou no mesmo período 43.646 intermediações, enquanto Santa Catarina colocou em oito meses 34.381 trabalhadores em empregos formais através das Agências do Trabalhador e postos de atendimento do estado.

No mês de agosto, o Paraná foi responsável por 32,74% de todas as 44.917 contratações de trabalho feitas pelo SINE em todo o país. O Estado de São Paulo encerrou o período em segundo lugar com 6.474 colocações, enquanto o Ceará teve desempenho próximo com 6.101 contratos fechados em Agências do Trabalhador.

Na região Sul, o Paraná empregou 81,26% das 18.096 pessoas contratadas em agosto para vagas formais de trabalho. O Estado do Rio Grande do Sul registrou 2.586 intermediações neste período e Santa Catarina 805.

O secretário Mauro Moraes ressalta ainda que o excelente desempenho do estado em colocar pessoas no mercado de trabalho através da Rede Sine atende a uma meta estabelecida pelo Governador Carlos Massa Ratinho Júnior que é transformar o Paraná no maior celeiro de empregos do país. “Estamos perto de chegarmos a 100 mil empregos formais preenchidos através da intermediação de mão de obra feita pelas Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento. Tendo como base o resultado obtido até agosto, certamente fecharemos o ano com mais de 150 pessoas trabalhando com carteira assinada no estado via SINE, disparadamente o melhor resultado do sistema em todo o país”, comenta.