Rede Sine registra aumento de 28% nas contratações no PR

Mauro Moraes diz que percentuais de empregabilidade serão ainda maiores em março

A Rede Sine estadual encerrou o mês de fevereiro deste ano com 11.152 empregos formais, um crescimento de 28,35% em comparação com o mês anterior, quando as Agências do Trabalhador do Paraná colocaram 8.689 pessoas no mercado formal. No comparativo com fevereiro de 2022, o crescimento foi de 2,18%, com as 10.914 colocações registradas no mesmo período do ano passado. Esse indicador difere do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) porque engloba apenas as contratações, não o saldo.

São destaque na lista de regionais Curitiba (1.706), Toledo (1.299), Francisco Beltrão (1.118), Pato Branco (805) e Cascavel (767). Todas as 22 regionais registraram crescimento em relação a janeiro no número de carteiras assiandas, variando de 30% em Toledo a 2% em União da Vitória. As regionais que mais encaminharam trabalhadores para entrevistas de empregos por intermédio da Agência do Trabalhador foram Curitiba, com 13.070; Toledo, com 5.519; Cianorte, 3.956; Francisco Beltrão, 3.451; e Umuarama, com 3.075. Foram ao todo, em fevereiro, 54.254 encaminhamentos. As cinco cidades que mais empregaram via Rede Sine em termos absolutos foram Francisco Beltrão, Cascavel, Curitiba, São José dos Pinhais, Toledo, Cianorte, Guaíra, Marechal Cândido Rondon e Pato Branco. Em termos de crescimento percentual, o top 5 é composto por Alto Piquiri, Ouro Verde do Oeste, Barracão, Matelândia e São Jorge do Ivaí.

e acordo com o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes (foto), o volume de colocações por intermediação da mão de obra feita pelas Agências do Trabalhador e postos de atendimento deve apresentar percentuais de empregabilidade ainda maiores no mês de março.