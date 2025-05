Reformas na Rodovia Tsuneto Matsubara

Visam segurança de motoristas, ciclistas e pedestres

Para garantir a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, um trecho da rodovia Tsuneto Matsubara, popularmente conhecida como “estrada da Yara”, passará por reformas nos acostamentos, em Bandeirantes. Essa medida é resultado do trabalho conjunto entre as Secretarias de Administração e a de Agricultura, que está emprestando seus maquinários para a realização das obras.

Será realizado um trabalho de motonivelamento para corrigir as erosões causadas pela chuva. O trecho que passará por reformas se estende da entrada da cidade até o Aterro Sanitário. Além disso, uma operação Tapa-Buracos será realizada nos acostamentos da região.

A secretária de Administração, Claudia Janz, destaca a importância da ação: “Essas reformas são essenciais para garantir a segurança e a qualidade das nossas vias. Estamos trabalhando para que tenhamos segurança máxima neste trecho.” O secretário de Agricultura, Leandro Eleotério, ressalta o trabalho conjunto: “A colaboração entre as secretarias e o empréstimo de maquinário são fundamentais para a realização dessas obras. É uma forma inteligente de se resolver o problema, pois ao utilizar nosso maquinário, temos grande economia, ao passo que teremos um resultado excelente devido a qualidade do serviço prestado pelos servidores da prefeitura”, destacou. O prefeito Jaelson Ramalho Matta enfatiza a segurança e a importância da vida humana: “A segurança de motoristas, ciclistas e pedestres é nossa prioridade. Essas obras são vitais para proteger a vida de todos que utilizam a rodovia. Queremos nossos amigos, parentes e conterrâneos seguros quando utilizarem das vias públicas. O que estiver ao nosso alcance para melhorar fluxo e segurança, faremos”, informou.

Começo das obras – Devido ao mau tempo desta segunda-feira, as atividades tiveram que ser suspensas, mas retornarão assim que o tempo estiver novamente bom. A chegada da emulsificação asfáltica está programada para recebimento nesta sexta-feira, o que permitirá que as obras sejam devidamente iniciadas na próxima semana.

Vale lembrar que a Rodovia Tsuneto Matsubara, antiga PR-519, é de competência do Estado do Paraná, e a prefeitura está realizando as obras onde lhe compete legalmente, visando a garantia da segurança e dos cuidados com a vida.