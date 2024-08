Reich volta a expor na EFAPI após 35 ANOS

Criador respeitado em todo mundo prestigia 52ª edição

Rudolf Reich, que se notabilizou como criador das raças Simental e Nelore ficando conhecido no segmento em várias partes da Europa ocidental e na América do Sul, nasceu na Suíça na divisa com a Áustria e Alemanha.

Em 1955 veio ao Brasil (de navio) e permanece até hoje.

Aos 90 anos, casado com Maria Ângela, tem quatro filhos, sete netos e três bisnetos.

De 1981 até a presente data reside na Fazenda Três Galhos, em Conselheiro Mairinck, a 30 quilômetros de Santo Antônio da Platina. Ele confirmou, na noite desta quarta-feira, dia sete, que exporá seu premiado gado novamente (após 35 anos) na edição 52 da Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro). O evento começa quarta-feira que vem e termina no domingo, dia 18.

Ao Npdiario, antecipou que estarão em julgamento Quatorze P.O. (Puro de Origem).

Mais detalhes ao longo dos próximos dias.