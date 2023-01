Reunião em Curitiba foca os impactos da saída da Yoki (assista)

Vice-governador e secretário da Indústria, Comércio e Serviços já se encontraram; objetivo não é evitar transferência e sim reduzir prejuízos

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, e o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, se reuniram nesta quinta-feira (12) para discutir os impactos do fechamento da unidade da General Mills em Cambará, Norte Pioneiro. A empresa anunciou a reestruturação das operações e a transferência das atividades da fábrica para outro Estado até o final de 2023.

“Reuniremos diversas áreas do Governo do Estado para buscar minimizar o impacto do fechamento da unidade, em especial em relação aos empregos e a queda de renda”, afirmou o vice-governador, Darci Piana.

O secretário Ricardo Barros adiantou que haverá uma reunião na terça-feira (17) no Palácio Iguaçu com a secretária municipal da Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio e Inovação de Cambará, Angélica Cristina Cordeiro Moreira. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD)também participará.

“Vamos analisar em conjunto a melhor maneira de minimizar o impacto econômico e social, e construir um plano de ação para Cambará e região”, explicou.

EMPREGO E ICMS – A transferência da unidade provocará o corte de 750 vagas de empregos diretos e cerca de 300 postos de trabalhos indiretos na cidade que tem 26 mil habitantes.

A unidade de produção de alimentos funciona há 42 anos na cidade e foi adquirida em 2012 pela General Mills. De acordo com a prefeitura, a previsão é de que haja uma queda de R$ 6 milhões no orçamento municipal, montante proveniente do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Será transferida para para Pouso Alegre, cidade de 153 mil habitantes, em Minas Gerais.

Abaixo, vídeo do CEO da empresa, Waldemar Junior:

Abaixo, a Nota oficial:

Para competir de maneira efetiva e acelerar o seu crescimento no mercado brasileiro, a General Mills anunciou que irá reestruturar parte de suas operações no Brasil, transferindo as atividades da unidade de Cambará/PR para a sua planta em Pouso Alegre/MG. Com tais movimentações, a empresa prevê o encerramento das atividades em Cambará a partir de dezembro de 2023.

Para minimizar os impactos desta decisão, a empresa já iniciou as negociações com os sindicatos de classe buscando oferecer, além das verbas rescisórias legais, um justo pacote de desligamento, com bônus de salários, extensão de benefícios – como vale-alimentação e assistência médica, além de incentivo extra por performance ao longo dos próximos meses, até o encerramento das atividades nesta unidade.

A empresa também vai oferecer uma consultoria com orientações para recolocação profissional, além de ofertar diversas oportunidades de transferência para colaboradores que tenham interesse em trabalhar em Pouso Alegre/MG.

A General Mills reitera que é uma decisão de negócios, e não está relacionada ao poder público ou à comunidade local. A ação visa tornar a atuação da companhia ainda mais eficiente e produtiva, com o objetivo de oferecer melhor nível de serviço a todos os clientes.

