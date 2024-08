Roma pede melhorias na zona URBANA da BR-369 em CORNÉLIO

Cobrou do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) cobrou nesta segunda-feira, 26, do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes melhorias na sinalização dos trechos urbanos da BR-369 que passam por Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. “Estamos determinados em garantir mais segurança para todos que utilizam a BR-369, especialmente nos trechos urbanos que dão acesso ao Jardim Progresso e na entrada principal de Cornélio Procópio”, disse Romanelli que acompanhou o prefeito Amin Hannouche (PSD) durante audiência com o superintendente regional do DNIT no Paraná, Hélio Gomes da Silva Júnior.

“Sou usuário frequente da rodovia e entendo as preocupações de todos que passam por esses trechos diariamente. Assim como muitos moradores, acredito que esses pontos precisam urgentemente de uma nova sinalização viária e dispositivos modernos que ajudem a regular o trânsito de forma mais eficiente e segura”, completou o deputado.

Romanelli destacou ainda o trabalho conjunto com o prefeito para a instalação imediata das melhorias na sinalização da BR-369. “Estamos juntos, eu e o prefeito, trabalhando incansavelmente para que essa sinalização seja instalada o quanto antes. Esse é mais um passo importante para garantir a segurança de todos e melhorar a mobilidade na cidade”.

Duplicação

A BR-369 faz parte do Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná e prevê a conclusão da duplicação do trecho entre Cornélio Procópio e Jacarezinho, até a divisa com São Paulo. São 82,76 km de pistas duplas que passam ainda pelas cidades de Santa Mariana, Bandeirantes, Andirá e Cambará.

A duplicação será feita até o entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana) em Jacarezinho. A rodovia não será duplicada somente em Bandeirantes, onde cruza o perímetro urbano da cidade, ali será duplicada a PR-855, o Contorno de Bandeirantes, em uma extensão de 8,06 km. Neste trecho ainda serão implantados dois quilômetros de ciclovias, todos em Santa Mariana e 9,9 quilômetros de vias marginais, em Andirá e Santa Mariana, regularizados 16 acessos, seis correções de traçado e sete caixas de contenção de líquidos perigosos.

No trecho serão implantados 19 novos viadutos e oito passarelas. Em Cornélio Procópio serão dois viadutos do tipo Diamante. Logo antes de Santa Mariana serão construídos quatro viadutos. Em Bandeirantes, as obras estão concentradas no contorno, a PR-855, e incluem três viadutos e uma passarela. Em Andirá estão previstos três viadutos e três passarelas. Em Cambará, serão construídos seis viadutos e duas passarelas. No km 7,6 será executado um viaduto, antes de Marques dos Reis em Jacarezinho, próximo à divisa paulista.