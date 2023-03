Romanelli confirma recursos para asfalto em Rancho Alegre

São R$ 350 mil viabilizados pelo Governo do Estado

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) confirmou nesta sexta-feira, 17, a liberação de R$ 350 mil do Governo do Estado para novas obras de asfalto no município de Rancho Alegre D’Oeste. “São recursos da Secretaria das Cidade que chegam a fundo perdido. Ou seja, não há necessidade de o município devolver este montante”, anunciou Romanelli.

No total, a prefeitura vai investir R$ 444,3 mil na pavimentação de trechos da Avenida São Paulo, rua Espírito Santo e rua Maceió. Além do recurso do Estado, o município dará uma contrapartida de R$ 94,3 mil para realização do projeto. “Obras de pavimentação trazem mais qualidade de vida e valorizam a cidade”, disse Romanelli.

O deputado também destaca a boa parceria que tem com a administração municipal e destacou o trabalho realizado em conjunto com o prefeito Cássio Zanuto e com vereadores do município. “Estamos buscando junto ao Governo do Estado os recursos necessários para modernizar a infraestrutura da cidade e garantir bons serviços para a população”, afirmou o deputado.

Romanelli também participou da abertura da ExpoRacho 2023. A feira foi retomada após dois anos, em razão da pandemia. “Este é um evento que mobiliza toda a região e é uma satisfação poder retornar com a programação de festividades. A nossa equipe e os parceiros da organização fizeram um enorme esforço para garantir uma grande festa para nossos munícipes e visitantes”, disse o prefeito Zanuto.

Para o deputado Romanelli, festas regionais como a ExpoRancho são fundamentais para movimentar a economia, gerar oportunidades de renda e levar opções de lazer para a comunidade. “Exposições como essa são uma alavanca para a cidade e a ExpoRancho ganha, a cada edição, mais relevância”, disse.