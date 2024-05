Romanelli defende isenção do imposto de renda até cinco SALÁRIOS mínimos

Diminuição do impacto na vida do trabalhador

“Absolutamente necessária a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. O reajuste foi importante, porque diminui o impacto na vida do trabalhador. Mas continua um despropósito. A arrecadação do imposto continua no lombo do assalariado”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) sobre a medida que isenta do imposto quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.864,00).

Romanelli diz que entende a complexidade do sistema tributário nacional e sabe da necessidade das receitas para financiar políticas públicas, mas defendeu uma faixa maior de isenção. “Hoje, teríamos que ter isenção para quem ganha três salários mínimos, pelo menos. Do jeito que está, beneficia o rentista. Os ricos pagam cada vez menos impostos e os pobres e a classe média pagam a conta. O correto era isentar até cinco salários”, avaliou o deputado.

De toda forma, o deputado considerou que o decreto assinado pelo presidente Lula PT), no dia 1º. de maio, deve ser reconhecido. “Indiscutivelmente, a medida tomada pelo governo federal é importante porque impacta a renda da grande maioria dos trabalhadores brasileiros”, observou Romanelli em entrevista para Marquinhos Brito na rádio Graúna FM, de Cornélio Procópio.

Piso regional – Romanelli já foi secretário estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária e afirmou que a valorização do trabalhador é uma pauta contínua. Ele destacou a consolidação do piso regional do Paraná, construído com a participação de centrais sindicais e de entidades do setor produtivo.

“Foi uma luta aprovar esta política, mas agora ela está consolidada e é uma referência para o Brasil, com valor que é 30% maior que o salário mínimo nacional”, ressaltou o parlamentar.