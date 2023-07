Defendida a retomada da produção de fertilizantes

Esteve com presidente da Faep (Federação da Agricultura do Paraná)

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) conversou nesta segunda-feira, 3, com o presidente da Faep (Federação da Agricultura do Paraná), Ágide Meneguette, sobre a necessidade da retomada da produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen-PR) na cidade de Araucária, região metropolitana de Curitiba. O encontro na Faep teve a participação do deputado Arilson Chiorato (PT) e de representantes de funcionários da Petrobras

“A agroeconomia é uma alavanca da produção de riquezas do Paraná e precisa de condições adequadas para se desenvolver”, defendeu. “Após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o fornecimento internacional de fertilizantes causa incertezas tanto em relação aos volumes quanto aos preços. A planta da Fafen em Araucária pode ajudar a reduzir estas incertezas e tranquilizar os agricultores do Paraná e do Brasil”, considerou.

Rebatizada de Araucária Nitrogenados (Ansa), a subsidiária da Petrobrás deixou de operar em março de 2020 e foi colocada à venda por decisão do governo federal. O processo foi suspenso no final de 2022. “O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo e precisa de uma política de suporte ao agronegócio”, afirmou Romanelli.

Aproximadamente 85% dos fertilizantes usados no Brasil são comprados no mercado internacional, principalmente da Rússia, além de importar quase 75% dos fertilizantes nitrogenados necessários para atender a demanda interna, além de importar 90% de potássio e 24% de fosfato, assim como 98% de nitrato de amônio, os dois últimos do mercado russo, um dos maiores fornecedores do insumo.

De acordo com os representantes dos trabalhadores da Fafen, a planta tem capacidade para produzir 30% da ureia e amônia usadas no País, além de 65% do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), que é um aditivo do diesel para reduzir emissões de gases poluentes por veículos de grande porte.