Romanelli destaca avanço à nova ponte

Contratação dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) ressaltou o avanço no processo de contratação dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da nova ponte sobre o rio Paraná, ligando o distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná, e Taquarussu (MS). Após inabilitar a vencedora da licitação, o DER-PR anunciou que o serviço será executado pela empresa Prosul.

Segundo o DER-PR, a empresa que ficou em primeiro lugar na concorrência não cumpriu as exigências do edital, deixando de comprovar qualificação técnica. A contratação da Prosul depende da homologação do processo. “Com a homologação do novo prestador de serviços, esperamos que o trabalho seja iniciado o mais breve possível”, afirmou.

“A ponte é uma estrutura fundamental para alavancar o crescimento de todo o Noroeste do Paraná”, considera o deputado. Ele reafirmou a importância do trabalho dos integrantes da Socipar (Sociedade Civil Organizada do Paraná) e o protagonismo do presidente da organização, Demerval Silvestre, para viabilizar o projeto da ponte.

Estrutura – O prazo para conclusão do EVTEA será de 18 meses, após a emissão da ordem de serviço, e os estudos serão custeados pela Itaipu Binacional. A proposta é construir uma nova ponte sobre o Rio Paraná, com dois quilômetros de extensão.

No lado paranaense haverá a restauração de 19,8 quilômetros da PR-577, incluindo um contorno em Porto São José. No Mato Grosso do Sul serão implantados 30 quilômetros da rodovia MS-473, além de um viaduto de acesso em Taquarussu.