Destacada construção PARTICIPATIVA do orçamento público

Apresentação do PPA 2024-2027

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) reafirmou a importância do planejamento e da participação da sociedade na definição da aplicação de recursos públicos. Presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, ele conduziu a audiência pública para a apresentação do primeiro relatório de acompanhamento de ações do Plano Plurianual do Estado (PPA – 2024 / 2027).

“Este é um avanço institucional enorme para o Paraná, fruto da boa parceria entre o Executivo, o Legislativo e a sociedade. O PPA foi construído com a participação das pessoas, em reuniões regionais. Um dos pontos destacados foi o monitoramento e, hoje, estamos prestando contas com toda a transparência necessária e de forma inovadora”, destacou Romanelli. “O fato é que esta união de esforços é fruto da busca pela excelência na gestão pública no Paraná, para alcançar o melhor resultado possível para as pessoas”.

A apresentação do relatório foi feita pelo secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, e pela equipe técnica da pasta. Segundo o relatório, 72% das ações previstas estão em execução. “PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo, que auxilia na definição da agenda de investimentos do Estado. Estes 72% são um bom número e estamos confiantes que vamos executar na plenitude tudo que foi projetado”, disse o secretário.

Guto Silva também salientou a boa parceria com a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa para a construção de um PPA participativo. Segundo ele, é importante que a sociedade conheça o avanço das ações e saiba como está sendo o gasto de recursos do orçamento público. “Os 72% são um bom número. Isso demonstra que as coisas estão caminhando bem e que o planejamento funcionou”, observou.

Participação – A audiência pública contou com a participação de diversos representantes de órgãos do Estado e dos deputados estaduais Evandro Araújo (PSD), relator das peças orçamentárias que tramitam no Legislativo, e Arilson Chiorato (PT), membro da Comissão de Orçamento. A população pode acompanhar pelas redes sociais e pela TV Assembleia.

Os parlamentares destacaram o quão fundamental é a prestação de contas periódica por parte do Executivo. “No Paraná, o orçamento deixou de ser peça de ficção”, disse Araújo. “Temos que ter o povo no orçamento”, acrescentou Chiorato. “O Estado é uma ferramenta poderosa para indução do desenvolvimento econômico e social e tem um papel fundamental na redução das desigualdades. Por isso, é importante que a sociedade saiba como o investimento público está acontecendo”, concluiu Romanelli.