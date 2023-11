Romanelli DESTACA programa do governo

Novo programa habitacional do Paraná

Ao participar da entrega de casas para 52 famílias em Moreira Sales, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou que o Estado prepara mais um programa, de US$ 180 milhões (R$ 900 milhões), para construção de moradias de interesse social destinada às famílias em situação de vulnerabilidade que moram em ocupações ou em áreas de riscos”.

A Assembleia Legislativa já autorizou a contratação de empréstimo de US$ 150 milhões junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para financiar o programa Vida Nova, que considero uma das linhas do programa Casa Fácil Paraná”, disse.

Do novo programa, segundo Romanelli, a contrapartida estadual será de US$ 30 milhões (R$ 150 milhões) que numa primeira etapa vai atender seis mil famílias de 140 ocupações urbanas. “O Estado fez o pedido do empréstimo ao BID, mas deve ser autorizado pelo Senado Federal, com a chancela e garantia da União, o que deve acontecer ainda este ano e no primeiro semestre de 2024, o governador Ratinho Junior (PSD) vai lançar o maior programa de desfavelização da história do Paraná”, afirmou o deputado.

No Paraná, dados extraoficiais apontam que 114 mil domicílios estão em situação de favela. “Hoje os programas da Cohapar são destinados exclusivamente às famílias pobres, àquelas que têm acesso aos financiamentos para ter sua casa. A moradia é a melhor política pública para garantir cidadania às pessoas. A família que conquista sua casa própria tem o sentimento de pertencimento e de dignidade no bairro e na cidade em que mora”, completa Romanelli.

Área nobre – Em Moreira Sales, 52 famílias receberam as chaves das casas no Residencial Jardim Pôr do Sol III, construídas através do programa Casa Fácil Paraná, num investimento de R$ 6,2 milhões. “Estas casas representam a realização de um sonho para as famílias beneficiadas, que saem do aluguel e passam a morar em uma área nobre, com toda a infraestrutura necessária para viverem com dignidade pagando uma parcela acessível”, disse o prefeito Rafael Bolacha (MDB).

As casas são financiadas em até 35 anos. Com os descontos, as parcelas variam de R$ 327 a R$ 699 por família, valores menores do que a média do custo de aluguel em Moreira Sales. As moradias, entre 43 a 52 metros quadrados, têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, em lotes que possibilitam futuras ampliações.

Casa Fácil – Criado em 2021 a partir da aprovação de uma lei estadual na Assembleia Legislativa, o Casa Fácil Paraná já beneficiou mais de 63 mil famílias com a entrega de novas casas ou regularização de imóveis sem documentação. A nova meta da segunda fase do programa é ampliar o acesso à casa própria a mais 40 mil famílias até o fim de 2026.

Para isso, o desconto por imóvel passou de R$ 15 mil para R$ 20 mil e a renda máxima do público-alvo subiu de três para quatro salários mínimos na principal modalidade do programa, voltada à concessão de subsídios financeiros. Além do enquadramento financeiro, os interessados não podem possuir casa própria ou terem sido contemplados por projetos habitacionais do poder público anteriormente.