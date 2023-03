Romanelli pede reconstrução de ponte no Norte Pioneiro

Na área rural entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) solicitou na sessão da Assembleia Legislativa o envio de um ofício ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER-PR), Alexandre Castro Fernandes, e ao gerente do órgão na Regional Jacarezinho, Carlos Roque Franco Neto, solicitando medidas para a reconstrução de uma ponte em uma área rural entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

O expediente solicita a formalização de uma parceria entre o DER e os municípios “visando a conjugação de medidas, esforços e recursos para adequação/reconstrução da ponte em área rural do bairro denominado Cem Alqueires”. Segundo o deputado, a estrutura foi prejudicada pela enxurrada durante as fortes chuvas que ocorreram na região ainda nos meados de 2019.

“Essa é uma ponte de extrema importância para as duas cidades, que encurta em muitos quilômetros o escoamento da produção agrícola”, afirma Romanelli. No documento encaminhado ao DER-PR, o deputado lembra que a passagem foi construída na década de 1990 por meio de uma parceria entre o Estado e os dois municípios envolvidos.