Romanelli prevê um aumento do pedágio para os caminhões

Desconto de 15% por eixo foi eliminado

Com base nos documentos publicados pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a respeito da nova concessão de rodovias do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) fez um alerta nesta segunda-feira, 15, sobre a alta na tarifa de veículos pesados. “O desconto de 15% por eixo de caminhão que existia até 2021 foi eliminado. Isso vai aumentar o valor do pedágio para o transporte de cargas”, avaliou.

Romanellli citou o exemplo da praça de São Luiz do Purunã, localizada na BR-277 e que é passagem para quem sai de Curitiba em direção ao Interior do Estado. Até 2021, a tarifa desta praça era de R$ 9,60 para carros de passeio e de R$ 8,16 por eixo de caminhão. “Agora, o fator multiplicador da tarifa é outro. Cada eixo de caminhão equivale ao pedágio pago por um carro”, explicou.

Segundo o deputado, a tarifa de referência nesta praça deve ser de R$ 10,15. Este valor foi obtido a partir de preços divulgados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério dos Transportes, referenciados a outubro de 2021, com a atualização pelo IPCA até fevereiro de 2021. “Para um caminhão de oito eixos (bitrem), o pedágio passará de R$ 65,28, na concessão antiga, para R$ 81,20, na nova modelagem”, apontou.

O parlamentar ressaltou que todo o processo da nova concessão será analisado em detalhes. “Estamos lendo o edital, a minuta do contrato e todos os anexos com a atenção que isso merece, porque os paranaenses vão pagar o novo pedágio por 30 anos. Sempre que houver alguma questão controversa, vamos expor a situação para que a sociedade paranaense esteja informada e para que as autoridades possam dar as explicações necessárias”, afirmou.