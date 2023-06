Romanelli quer todos na audiência do PPA em Cornélio Procópio

Ocorrerá na UTFPR na próxima semana

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) está convidando lideranças políticas, representantes da sociedade civil organizada, do setor produtivo e cidadãos a participar de uma audiência pública sobre o Plano Plurianual (PPA) do Estado que vai acontecer na próxima quarta-feira, 28, em Cornélio Procópio.

“De forma inovadora, estamos levando para o Interior o debate sobre a aplicação de recursos públicos. É o que chamo de orçamento participativo. Queremos ouvir a sociedade e as lideranças sobre demandas regionais que precisam ser incluídas no novo PPA, que serve de bússola para os investimentos públicos pelos próximos quatro anos”, explicou Romanelli, que preside a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa.

O encontro será realizado em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento, dentro do projeto Rede399, com o objetivo de consolidar as demandas regionais do novo Plano Plurianual PPA 2024-2027, que deve ser entregue ao legislativo até 30 de setembro, e as necessidades levantadas através do Programa Paraná Produtivo.

Programação – Cornélio vai sediar a sexta audiência. A programação inclui uma reunião técnica, que será realizada no Sindicato Rural, a partir das 14h, e um debate público, que vai acontecer no Auditório da UTFPR, a partir das 15h.

Os primeiros encontros foram realizados em Francisco Beltrão, Pato Branco, Castro, Ponta Grossa e Telêmaco Borba, com a participação do secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, da equipe técnica da pasta, além de prefeitos, vereadores e demais lideranças locais e regionais.