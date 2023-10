Romanelli ressalta Agrinho e Faep na promoção de mais Sustentabilidade

Iniciativa de elevada responsabilidade social

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) ressaltou nesta segunda-feira, 30, a importância de ações promovidas pela Faep (Federação da Agricultura do Paraná) para a promoção da sustentabilidade do planeta. “A gente não muda o mundo com discurso. A gente muda o mundo com a prática”, disse Romanelli na premiação do Programa Agrinho 2023, uma iniciativa de responsabilidade social da Faep.

Neste ano, a Faep elegeu a pauta ESG (sigla em inglês que sintetiza práticas responsáveis de instituições públicas e privadas em relação ao meio ambiente, compromissos sociais e governança) como principal tema do Agrinho. “Para termos um mundo melhor é preciso respeitar a natureza, respeitar a diversidade. Temos que fazer com que todos tenham direito, e que ninguém fique para trás”, ressaltou o parlamentar.

O presidente da Comissão de Orçamento da Alep afirmou que Faep, ao abordar a agenda ESG, demonstra firme compromisso com a sustentabilidade e age em sintonia com a transição global para uma nova economia, mais responsável e sustentável. “O que estamos vivendo aqui hoje é aquilo que é fundamental para o nosso futuro”, observou o deputado, que também salientou a importância de educadoras e educadores na preparação das novas gerações.

Mudanças climáticas – O deputado sublinhou a necessidade do envolvimento de todos no combate às mudanças climáticas. “O aquecimento global é a principal causa dos desastres naturais que estão cada vez mais constantes. A chuva dos últimos dias no Paraná é um recado de que precisamos mudar nossos comportamentos e costumes para preservar a natureza e deixar um mundo mais sustentável”, considerou.

“O aquecimento global é uma realidade que interfere na vida da humanidade e precisa ser enfrentado”, afirmou o presidente do Sistema Faep, Ágide Meneguette, ao convocar crianças, jovens e adultos a adotar práticas ESG. “Os sinais do perigo estão cada vez mais evidentes com as secas prolongadas, as enchentes violentas e os incêndios florestais registrados mundo afora. Tudo isso resultado da insensatez de gerações que poluem a terra, o ar e os mares, além do uso desenfreado dos recursos naturais”.

Premiação – O Concurso Agrinho premia trabalhos apresentados por estudantes e professores do ensino fundamental e médio em 14 categorias, que envolvem desenho, redação, experiência pedagógica e relatos de boas iniciativas no âmbito de escolas e municípios. Também são premiados projetos na área de programação, robótica e pesquisas realizadas em colégios agrícolas.

Segundo a Faep, o Agrinho envolve cerca de 800 mil crianças e jovens em todo o Estado, além de 50 mil docentes. “Sabemos que a juventude é fundamental para o planeta. Os estudantes estão sendo preparados para dominar conceitos e tecnologias que puxaram o desenvolvimento do setor agropecuário paranaense ao longo da próxima década”, apontou Meneguette, que fez referência à importância de valorizar os professores para que haja uma educação de qualidade.

O evento de premiação do Programa Agrinho 2023 reuniu cerca de 4 mil pessoas – entre alunos, professores, pais e autoridades – de todas as regiões do Paraná no ExpoTrade, centro de exposições localizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A iniciativa chegou à sua 28ª edição com recorde de participação. Mais de 1 milhão de trabalhos foram inscritos, dos quais 1.956 foram premiados.